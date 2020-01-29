ASO ve Türk tedarikçiler Akkuyu NGS’de ASO Başkanı Özdebir, Nükleer Sanayi Kümelenmesine üye 18 şirketin yöneticileri ile birlikte, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasını gezdi Özdebir: “Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ile Türk mal ve hizmet tedarikçileri, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını gezdi. Özdebir, “Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

ASO Başkanı Özdebir, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Doç. Dr. Yavuz Cabbar ve ASO’nun himayesinde bulunan Nükleer Sanayi Kümelenmesine (NÜKSAK) üye büyük bölümü Ankara olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 18 şirketin yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte Akkuyu NGS’yi ziyaret etti. Türk tedarikçiler, proje hakkında bilgi alıp Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi ile tedarik süreçleri hakkında görüşmelerde bulundu.

Ziyarette, ASO heyetine yapılan sunumda, Türk sanayicilere ve girişimcilere Akkuyu NGS projesi, projenin aşamaları, satın alma süreçleri kapsamındaki sorumluluk dağılımı ve aday değerlendirme kriterleri anlatıldı.



“Destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabiliriz”

ASO Başkanı Özdebir, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “ASO olarak nükleer UrGe projesi ve ardından kurduğumuz NÜKSAK’la Türk sanayicisinin nükleer kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İlk etapta firmalarımız, dördüncü ve diğer güvenlik sınıflarındaki ekipmanları tedarik edebilir. Akkuyu NGS projesi için hizmet ve malzeme tedarik edilen Türk şirketlerinin yetkinlikleri, Nükleer Düzenleme Kurumunun sertifikalarıyla doğrulanmakta olup, sertifikalandırma prosedürleri resmi Türk makamlarının katılımı ve tarafımızdan sunulan koordinasyon desteğiyle yürütülmektedir” dedi.



“Akkuyu NGS’nin inşasında yer almak, bizim için prestij konusudur”

Yük taşımacılığı alanında hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Ankara Bölge Müdürü Mert Selahattin Albayrak da sahaya üçüncü kez geldiğini belirterek, “İşlerin yapımında önemli bir ilerleme sağlandığını söyleyebilirim. Şirketimiz geçen yıl en ağır ekipmanlardan olan kor tutucunun taşınmasını gerçekleştirdi. Gelecekte de yük taşıma hizmetleri sunmak, sahadaki varlığımızı artırmak isteriz. Bu amaç doğrultusunda proje şirketinin satın alma prosedürlerine ilişkin ilanlarını titizlikle takip ediyoruz. Akkuyu NGS’nin inşasında yer almak, bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda da prestij konusudur” diye konuştu.



“Türk tedarikçiler, projede aktif olarak yer alıyor”

Ziyaret sırasında ASO heyeti için Akkuyu NGS sahasında tanıtıcı bir gezi düzenlendi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, sanayicilere ana inşaat yapılarını göstererek projenin uygulama aşamalarını anlattı. Aleksei Frolov konuşmasında çeşitli özel şirketler ile ASO ve diğer sanayiciler tarafından gösterilen ilginin proje için önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Ankara, Türkiye’nin endüstriyel haritasında kilit noktalardan biri durumunda. Burada 13 organize sanayi bölgesi, 115 araştırma merkezi ve yaklaşık 40 yapı merkezi bulunuyor. Bu nedenle Ankaralı sanayicilerle etkileşime büyük önem veriyoruz. Türk tedarikçiler, projede aktif olarak yer alıyor. Çeşitli inşaat tesislerinde kullanılan inşaat malzemelerinin büyük bölümü Türk üretimi.”

Bu aşamada yerli üreticiler, projenin ihtiyaçları doğrultusunda beton karışımları, armatür aksamları, metal konstrüksiyonlar, su yalıtım malzemeleri, borular, kablo ürünleri tedarik etmektedir. Aleksei Frolov, bu konuyla ilgili de “Nükleer ada ve türbin adası gibi nükleer santraldeki ana tesislere ilişkin olarak Türk firmalar, havalandırma ve ısı değişim ekipmanları, pompalar, basınçlı kaplar gibi 4. güvenlik sınıfındaki ürünlerin tedarikini gerçekleştirebilir” ifadelerini kullandı.

Ziyaret öncesinde ise 23 Aralık 2019’da ASO, “Akkuyu Projesi Kapsamında Satınalma Prosedürleri ve Üretimin Yerelleştirilmesi” konulu bir seminer düzenledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. ile 154 firmadan toplam 218 temsilci seminere katıldı. Seminer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) desteği ile gerçekleştirildi. Seminerde, Akkuyu NGS tesislerinin inşaat tedarikçisi olan ortak şirket TİTAN2 İC İÇTAŞ İnşaat Anonim Şirketinin ve Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) temsilcileri de yer aldı. Seminer, projenin potansiyel tedarikçilerinin temsilcilerine hitap etti.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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