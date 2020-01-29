Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir bahçeden limon çalan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle aralarında devriye gezen jandarma ekipleri hafif ticari bir araca limon yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Bahçe sahibi olmadığı belirlenen şahısların bahçeden kasalar ve çuvallar dolusu limon topladığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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