'Suriye'den füze atıldı' ihbarı asılsız çıktı

SURİYE tarafından ateşlenen bir füzenin Mersin'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile Adana kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.



MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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