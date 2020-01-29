"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 saat süren arama çalışmasından bir sonuç alamadı

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.

Tarsus’un Adana sınırındaki mahallesi olan Kefeli ile Adana’nın Damlapınar Mahallesi sınırına Suriye'den füze düştüğü iddiası jandarmayı harekete geçirdi. Tarsus bölgesinde Tarsus, Adana bölgesinde Adana jandarma ekipleri tarafından bir narenciye bahçesine düştüğü iddia edilen füze aranmaya başlandı.

İddia edilen füze yaklaşık 3 saat boyunca titizlikle arandı. Herhangi bir bulguya rastlanmazken, jandarma çalışmalarını devam ettiriyor.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.