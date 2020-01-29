Toroslar Kar Festivali hafta sonu yapılacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan ancak Elazığ'daki deprem dolayısıyla ertelen kar festivalinin, bu hafta sonu yapılacağı bildirildi.

Arslanköy Yaylasında, 1 Şubat Cumartesi ve 2 Şubat Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek festivalde, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri ile dolu dolu bir hafta sonu geçirilecek.

Festivalde Eypio rüzgarı esecek

Rap müziğin sevilen ismi Eypio, festivalin ikinci gününde saat 13.00'da festival alanında sevenleriyle buluşacak. 'Günah benim' şarkısının yanı sıra Türk spor tarihinde büyük iz bırakan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan 'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu filmine özel hazırladığı 'Naim' şarkısı ve Çukur dizisi için hazırladığı 'Gömün beni çukura' adlı şarkısı ile tanınan Eypio, Mersinlilere karda müzik ziyafeti yaşatacak. Festivalde, bölge esnafı da açılacak stantlarda yöresel ürünlerinin satışını yapabilecek.

"Bu hafta sonu kar festivalimizde buluşalım"

Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından erteledikleri kar festivalini bu hafta sonu gerçekleştireceklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Mersin'de ilk kez Arslanköy Yaylasında gerçekleştireceğimiz kar festivaline saatler kala yaşanan depremin hemen ardından festivalimizi erteledik. Vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, birçok da yaralımız varken festival yapmamız mümkün değildi. Festivalimizi bu hafta sonu 1 Şubat Cumartesi günü ve 2 Şubat Pazar günü yapacağız. Tüm halkımızı Arslanköy’e bekliyoruz. 7'den 70'e herkes, festivalimizde hem karın hem de birbirinden renkli etkinliklerle Toroslar'ın eşsiz güzelliğinin tadını çıkaracak" dedi.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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