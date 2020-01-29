Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Belediye İş Sendikası ile yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varılarak, günün ekonomik şartlarına uyacak ve çalışanları mutlu edecek bir şekilde zam yapıldığı bildirildi.

Tollu, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirmek yapıldığını duyurduğu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; "Belediyemiz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız bizim sorumluluğumuzda olup, iyi günde ve kötü günde hep bir arada aynı istikamete yürüyerek, aynı mücadeleyi farklı görev sahasında hep birlikte sürdürdüğümüz, acıyı ortak yaşadığımız, mutluluğu birlikte hissettiğimiz arkadaşlarımızdır. İşçi arkadaşlarımızın alacak oldukları zammı Belediye İş Sendikası ile görüşmelerimiz neticesinde, onları mutlu edecek ve günün ekonomik şartlarına uyacak şekilde düzenledik. Belediye işçisiyle, memuruyla, tüm personeliyle bir bütündür."

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.