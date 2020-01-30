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Tarsus’ta muhtarlara bilgisayar

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha verimli çalışmaları için muhtarlara bilgisayar dağıtıyor.

Tarsus’ta muhtarlara bilgisayar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha verimli çalışmaları için muhtarlara bilgisayar dağıtıyor.
Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Alifakı Mahalle Muhtarı Ahmet Yağır’ı ziyareti ve bilgisayar teslimi sırasında yaptığı konuşmada toplam 142 mahalle muhtarına bilgisayar dağıtılacağını söyledi. Boltaç, ilk etapta Tarsus’ta bulunan 44 muhtara bilgisayar dağıtımı yapılacağını belirtti.
Tarsus Belediyesi Meclis üyeleri Cuma Ali Gören ve Yusuf Ziya Ateş ile birlikte mahalle ziyaretlerinde bulunan Ali Boltaç, vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını ve ziyaretlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydederek, “Hem merkezdeki, hem de kırsalda olan mahallelerimizi tek tek geziyoruz. Gayemiz sizlere daha iyi nasıl hizmet edebilirizdir. Bu çalışmalar kapsamında hemen çözüme ulaştırılacak sorunları çözüyor, uzun vadede çözülebilecek sorunları ise program dahiline alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, Belediye Meclis üyelerimiz ve personellerimiz, sizlere hizmet üretmek için çaba gösteriyoruz” dedi.
Vatandaşlardan gelen yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu altyapı sorunlarını ve özellikle ulaşım konusunda yaşanan sorunları tek tek not alıp ilgili birim görevlisine ileten Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, bugüne kadar mahallelere yapılan hizmetlerden de bahsetti. Altyapı konusunda ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Boltaç, MESKİ ve diğer birimlerde de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, ulaşım konusunda yaşanan problemlerin ise Büyükşehir tarafından alınan 76 otobüsün devreye girmesiyle ortadan kalkacağını vurguladı.
Çağbaşı mahallesinde de vatandaşlarla buluşan Ali Boltaç, “Benim omuzlarımda ağır bir yük var. Nedir bu? Birincisi Başkanımız sayın Vahap Seçer, güvenerek bu göreve getirmiş. Bir diğeri de topluma mal olmuş ve çok hizmetleri bulunan dedem Ali Boltaç ve yine aynı şekilde hizmetleri olmuş babam Sadık Boltaç’tan aldığım hizmet bayrağını şu an ben taşıyorum. Ve bu nedenle bunu en iyi şekilde yerine getirip, değerli halkımıza en güzel hizmetleri yapmam gerekiyor. Kim bu memleket için bir taş üstüne taş koyuyorsa, Allah ondan razı olsun” diye konuştu.
“Mahallenin sorununu en iyi mahalleli bilir. Bu nedenle buradayız” diyen Ali Boltaç, “Bende sizlerden biriyim. Bizde tarım ürünleriyle uğraşıyoruz. Üreticinin çektikleri sıkıntıları, bekledikleri hizmetleri az çok biliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bölge bölge sorumlu arkadaşlarımız var. Onlara isteklerinizi bildirebilirsiniz. Çok değerli muhtarlarımız var. Onlarla da sürekli istişare halindeyiz. Bizler yapıcı eleştirilerinize açığız. El ele verirsek, diyalog halinde olmaya devam edersek tüm sorunların ortadan kalkacağına gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

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