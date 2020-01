Vali Su, vatandaşlarla bulaşarak sorun ve taleplerini dinledi

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla buluşarak, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Su’nun, Yusuf Kılıç Mahallesinde bir kıraathanede gerçekleşen vatandaş buluşmasına, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de katıldı. Toplantıda, Yusuf Kılıç Mahallesi Muhtarı Muhammet Akça’dan mahalle ile ilgili bilgi alan Vali Su, vatandaşa hizmet etmek için gece gündüz gayret gösterdiklerini, vatandaşın problemini yerinde dinleyerek anında çözmek için geldiklerini belirterek, katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.



“Vatandaşımız her şeyden önce gelir”

Toroslar ilçesi muhtarlarıyla yapılan toplantıyı hatırlatan Su, “Toroslar ilçesinde bulunan tüm muhtarlarla daire başkanları ve kurum müdürleri ile bir toplantı yaptık. Muhtarlar, mahallelerindeki sıkıntılarını, isteklerini bize aktardılar. Bizler de hem bu sıkıntıları çözmeye hem de vatandaşımızın mutluluğunu, huzurunu düşünerek refah seviyesini arttırıcı çözümler getirmeye çalıştık. Sizin sorunlarınızı muhtarınızdan dinledik ve bugün de sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi veya isteklerinizi dinlemek için buradayız. Vatandaşımız her şeyden önce gelir. Bizim buradaki mevcudiyetimizin sebebi sizlersiniz” dedi.

Mersin’de her alanda çok ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini dile getiren Su, sosyal destek projeleri kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik birçok proje gerçekleştirdiklerini, birçok mahallede Valilik olarak kilit parke yapıldığını, bu sene içerisinde de ihtiyacı olan okul ve cami bahçelerinde kilit parke yapacaklarını ifade etti.

Kurum müdürlerine, “Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de vatandaşa öyle davranın, vatandaşımızı güler yüzle karşılayın ve sorunlarını çözün. Çözülemiyorsa neden çözülemediğini vatandaşa anlatın” şeklinde talimat verdiğini aktaran Vali Su, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Su, ziyaret boyunca vatandaşlarla yakından ilgilendi.

