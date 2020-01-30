Başkan Gültak’tan Elazığlılara taziye ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gültak’tan Elazığlılara taziye ziyareti

İHA

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Elazığ'da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Mersin Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Gültak’tan Elazığlılara taziye ziyareti

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Elazığ'da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Mersin Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mersin Elazığlılar Derneği yönetimi ile bir araya gelen Başkan Gültak, deprem sonucu yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti. 31 Ocak Cuma günü Hal Camisinde mevlit okutulacağını belirten Gültak, cuma namazından sonra da Akdeniz Belediyesinin çağrısıyla toplanan 7 kamyon dolusu ilaç, battaniye, giysi, su, yiyecek gibi ihtiyaç malzemelerinin; AFAD ve Kızılay koordinasyonunda Elazığ ve depremden etkilenen diğer bölgelere ulaştırılacağını ifade etti.

“Yaralarımızı hep birlikte saracağız”
Hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okunmasından sonra konuşan Gültak, “Deprem, ülkemizin maalesef acı bir gerçeği. Elbette tedbirlerimizi de mutlaka almalıyız. Hükümetimiz ve bakanlığımız, bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele veriyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği üzere mağduriyetler tamamen ortadan kaldırılacak, yeni konutların yapımına en kısa sürede başlanacak. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, vatandaşlarına sahip çıkacaktır. Türkiye, ne kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Herkes bir araya geldi ve yardımlaştı, yaraların en kısa sürede sarılacağına inanıyorum” dedi.
Mersin Elazığlılar Derneği Başkanı Yusuf Tekin de gerek taziye ve başsağlığı ziyareti gerekse de deprem mağduru vatandaşlar yararına Akdeniz’de başlattığı yardım ve destek kampanyası dolayısıyla Başkan Gültak’a teşekkür etti.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de su depoları rengarenk
YEREL HABERLER Mersin’de su depoları rengarenk
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Büyükşehir'den Anadolu Mahallesine 2 menfez
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Anadolu Mahallesine 2 menfez
Eve giren hırsızları JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Eve giren hırsızları JASAT yakaladı
Vali Su, vatandaşlarla bulaşarak sorun ve taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Vali Su, vatandaşlarla bulaşarak sorun ve taleplerini ...
Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Vali Su’dan muhtarlara: “Vatandaşın her problemini bizlere bildirmeye devam edin”
YEREL HABERLER Vali Su’dan muhtarlara: “Vatandaşın her problemini ...
Vali Su, Japonya heyetini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Su, Japonya heyetini kabul etti
(Özel) Prof. Dr. İnan’dan korkutan açıklama: “Tamamı kırılırsa 8’e yakın deprem üretebilir” Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim İnan, Marmara Denizindeki fay hattının 220 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek, hattın tamamı kırılırsa 8’e yakın deprem üretebileceğini söyledi Prof. İnan: “Karataş-Osmaniye Fay Zonu, Mersin ve Çukurova bölgesi için tehlikeli”
YEREL HABERLER (Özel) Prof. Dr. İnan’dan korkutan açıklama: “Tamamı ...
Kızıl şahine kamyon çarptı Mersin'de kamyon çarptıktan sonra yaralanan kızıl şahin, duyarlı bir aile tarafından bulunarak tedavisi sağlandı
YEREL HABERLER Kızıl şahine kamyon çarptı Mersin'de kamyon ...
Tarsus’ta muhtarlara bilgisayar
YEREL HABERLER Tarsus’ta muhtarlara bilgisayar
Engelli 3 arkadaş müzikle hayata tutunuyor
YEREL HABERLER Engelli 3 arkadaş müzikle hayata tutunuyor
Mersin'de misafirlik dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de misafirlik dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 ...
Karda kaybolan Ali Kaçar'ın cenazesi morga kaldırıldı 38 gündür Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan çiftçi bugün bulundu
YEREL HABERLER Karda kaybolan Ali Kaçar'ın cenazesi morga ...
Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi
Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)
MESKİ, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor
YEREL HABERLER MESKİ, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor
Toroslar Kar Festivali hafta sonu yapılacak
YEREL HABERLER Toroslar Kar Festivali hafta sonu yapılacak
'Suriye'den füze atıldı' ihbarı asılsız çıktı
YEREL HABERLER 'Suriye'den füze atıldı' ihbarı asılsız çıktı
"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 saat süren arama çalışmasından bir sonuç alamadı
YEREL HABERLER "Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi Mersin ...
Ertuğrul Fırkateyni'nin 130. yılı anma etkinlikleri Mersin'de yapılacak
YEREL HABERLER Ertuğrul Fırkateyni'nin 130. yılı anma etkinlikleri ...
Mezitli'de Ev Kadınları Eğitimi Projesi'nin 12.'si başladı
YEREL HABERLER Mezitli'de Ev Kadınları Eğitimi Projesi'nin 12.'si ...
Başkan Gültak, Huzurkent’te Yörüklerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Huzurkent’te Yörüklerle buluştu
Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Avrupa Şampiyonlar Liginde
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Avrupa Şampiyonlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X