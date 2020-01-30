Mersin Büyükşehir Belediyesinin Elazığ’a yardımları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremde mağdur olan vatandaşlar için içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu 37üncü tırını da Elazığ’a gönderdi. Belediye, yardım malzemelerinden oluşan 4’üncü tırını da bölgeye yönlendirmek üzere hazırlıklarına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, depremin oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek için seferberliğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ertesi günü biri yardım malzemelerinden, biri de mobil mutfaktan oluşan 2 tırını bölgeye sevk eden Büyükşehir Belediyesi, içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu 3’üncü tırını da Elazığ’a gönderdi. Tırda, erzak kolisi, çocuk kıyafetleri ve botu, ayakkabı, elektrikli soba, battaniye, yorgan, çocuk bezi, bebek kıyafeti, çekyat, tek kişilik yatak, ıslak mendil, kilim, yastık ve temizlik malzemeleri bulunuyor. Tırda yer alan yardım malzemelerinin önemli bir bölümü, Mersin’de yaşayan vatandaşların duyarlılığı, paylaşma ve dayanışma ruhuyla verdiği eşyalardan oluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, yardım malzemelerinden oluşan 4’üncü tırını da bölgeye yönlendirmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.



Depremin ertesi günü 2 tır yola çıkmıştı

Depremin ertesi günü bölgeye 2 tırını sevk eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, içerisinde 500 erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 adet giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzemeyi depremzedelere ulaştırmıştı. Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfaktan oluşan ikinci tırında ise 3’ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip ve 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.