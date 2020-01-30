Gültak: "MGC'nin mekan sıkıntısını yakın zamanda çözeceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yerel basının, demokrasinin vazgeçilemezi olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Gültak, gazetecilerin mekan sıkıntısını da yakın zaman içinde çözeceklerini kaydetti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a iadei ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan MGC Başkanı Kaya Tepe, gazetecilik mesleğinin önemine değindi, yerel basının demokrasini vazgeçilmezi olduğunu dile getirerek, yerel basının güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Gazetecilerin, zor ve meşakkatli bir görev üstlendiğini kaydeden Tepe, cemiyetin proje ve çalışmalarından da bahsederek, “MGC, yeni dönemde sorunlarını aşma anlamında ciddi çalışmalar yapıyor. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çatı sorunumuzdu. Kurumsallaşmanın ana teması, kalıcı bir yeriniz olmasından geçiyor. Bu anlamda Başkanımız bizlere destek veriyor. Teşekkür etmek istiyoruz. Sayenizde bu sorun, çözüm aşamasına geldi. Sorun çözüldükten sonra inanıyoruz ki, MGC’nin kurumsallaşması ve geleceği anlamında çok daha iyi işler yapacağız” dedi.

“Yerel basının daima yanındayız”

Belediye Başkanı Gültak da ziyaretleri nedeniyle MGC yönetimine teşekkür etti, başarılar diledi, belediye olarak yerel basının daima yanında olacaklarının altını çizdi. Basının, demokrasinin olmazsa olmaz en önemli ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Gültak, “Bu nedenle imkanlarımız ölçüsünde, gücümüzün yettiği kadar yerel basını yalnız bırakmıyoruz. Ekonomik sıkıntıların çözümünden tutun da diğer sorunların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti’nin bir mekan sıkıntısı var. Tabi son hali belli olmadığı için şu anda yeri açıklamıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız belli bir noktaya geldi. Gazetecilerimizin daha nezih, daha güzel bir mekana kavuşması için Lütfi Elvan Bakanımız ve bizler mücadele veriyoruz. Günü geldiğinde sözümüzü inşallah yerine getireceğiz. Mersin’de artık barış, sevgi, dostluk konuşulacak. Bunun için var gücümüzle mücadele edeceğimizin sözünü verdik, bunun gereğini de yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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