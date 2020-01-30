Taksisini denize sürüp intihar etti

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Oğuzhan K. (23), taksisini denize sürerek, intihar etti.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Taksici Oğuzhan K., iddiaya göre kullandığı 33 T 8035 plakalı aracın direksiyonunu denize kırdı. Taksiyi denize süren ve suya batan Oğuzhan K., bir süre sonra aracıyla gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların müdahalesiyle Oğuzhan K. sudan çıkarılırken, taksi de vinçle çekildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğuzhan K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesinin alınması ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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