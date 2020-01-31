Mersin'de şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu Erdemli ilçesinde müstakil bir evin çatısı şiddetli fırtınada bahçeye uçtu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca süren fırtına sabah saatlerinde şiddetini artırırken, bir evin de çatısını uçurdu.

İlçe merkezinde müstakil bir evin çatısı uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Çatısız kalan ev sahipleri evlerinin taşınmasına karar verdi.

Komşulardan Ferruh Tanrıkulu, "Sabah saatlerinde şiddetli fırtına komşumuzun evinin çatısını uçurdu. Çatı bahçeye düştü. Neyse ki cana bir zayiat gelmedi" dedi.

İlçede şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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