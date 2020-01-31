Mersin'de bir otomobilde 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince otoyolda durdurularak arama yapılan bir otomobilde 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi AdanaMersin Otoyolunda devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak içerisindeki şahıslar üzerinde arama yaptı. Şahıslardan birinin üzerinde 1 gram esrar, diğerinin üzerinde ise 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, cumhuriyet savcılığından alınan izinle araçta detaylı arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın arka koltuk tarafından ayak paspası altında 400 adet sentetik uyuşturucu hap (ecstasy) ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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