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EMITT’te Mersin rüzgarı esti Mersin Büyükşehir Belediyesi 'zarafetin kenti' sloganıyla EMITT’te ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan ve bu yıl 24.'sü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı. Farklı stant tasarımı ve teknolojik alt yapısı ile öne çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi fuara, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mut ilçeleri ile birlikte katıldı.

EMITT’te Mersin rüzgarı esti Mersin Büyükşehir Belediyesi 'zarafetin kenti' sloganıyla EMITT’te yerini aldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Hem Türkiye'de hem de dünyada Mersin'i tanıtmak gerekiyor" "Turizmden pay alabilmek için bölgemize yatırım ve teşvikler gelmeli"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan ve bu yıl 24.'sü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. Farklı stant tasarımı ve teknolojik alt yapısı ile öne çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi fuara, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mut ilçeleri ile birlikte katıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl EMITT'te 'zarafetin kenti” sloganıyla yerini aldı. Balerinler ve baletlerin gösterileriyle Mersin’in tarihi ve sanatı dansın estetiğiyle buluştu. Klasik müzik triosu eşliğinde genç balerinler ve baletler fuarda gösterilerini yaparken, sanatsal şov ziyaretçilerden büyük ilgi çekti.
'Kentin zarafeti projesi' kapsamında yapılan gösteride de doğal güzellikleri, tarihi buluntuları ve kent yapıları, limanıyla çok zengin bir şehir olan Mersin’de, değişen ve modernleşen kent imajını çizmek, modern Mersin’in sanata, tarihe, doğaya, kente ve kent yaşamına önem veren bir il olduğunu anlatmak için gösteri yapıldı. Stantlarda, Mersin’e özgü lezzetler de yerini aldı.
VR Mersin göz doldurdu
Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin sanal tur yöntemi ile 360 derece tanıtımının yapıldığı 'VR Mersin', ziyaretçileri kentin doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinde gezintiye çıkararak, farklı bir deneyim yaşattı. Ziyaretçiler proje kapsamında il genelinde 350’ye yakın noktada havakara, gecegündüz çekimlerinin yer aldığı ve yaklaşık toplam 2 bin 500 adet panoramik fotoğrafın bulunduğu 'VR Mersin' ile kentin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlere göz atma fırsatı buldu.
Ulusal ve uluslararası 8 ödüle sahip olan ve en son geçtiğimiz yıl İstanbul Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde 'Kültür ve destinasyon' dalında en iyi film seçilen VR Mersin, EMITT’te göz doldurdu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.
"Mersin, turizmde beklediğini bulamadı"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ziyaretçilere Mersin’i tanıttı. Mersin’in turizmde beklediğini bulamadığına dikkat çeken Seçer, “Bu konuda yaramız derin açıkçası. Antalya’yı 10 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği, Kapadokya bölgesini 4 milyon turistin ziyaret ettiği bir süreçte Mersin,100 bin turist tarafından dahi ziyaret edilemiyor. Bizim için üzüntü verici bir tablo. Dolayısıyla kenti tanıtmamız lazım. Bunun bir değil birden çok gerekçeleri var. Birincisi yapısal sorunları var. Turizme yönelik bir takım altyapı çalışmalarının olması lazım. Orada turistin kalacağı otelden gezeceği alanların tanzimine kadar birçok düzenleme yapılması lazım. İşin açıkçası el atılması lazım. Tabi bu bir başına yerel yönetimlerin başarabileceği bir durum değil ama önemli katkılar yapabiliriz. Burada merkezi yönetimin bir irade ortaya koyması lazım.Turizm yatırımları yüksek olan bir sektördür. Dolayısıyla teşviklerin bizim bölgeye sağlanması, bazı yatırımların gelmesi gerekiyor. Uluslararası havaalanı yatırımı var inşaatı uzun süredir devam ediyor bitirilemedi, Taşucu ile Gazipaşa arasında sahil yolu projesi var, bunların tamamlanması son derece önemli katkılar yapacak" dedi.
“Bu tip organizasyonlar ve fuarlar kentimizin tanıtımına önemli katkılar yapıyor”
2020 yılı içerisinde temeli atılması planlanan metro projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Seçer, projeyi Mersin’in marka kent olması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi. Mersin’in tanıtımının önemine dikkat çeken Seçer, “Hem Türkiye’de hem dünyada Mersin’i tanıtmak gerekiyor. Turistin niçin geldiğini bilmesi lazım. Örneğin Hristiyan dünyasının önemli sembollerinden biri St. Paul’un Tarsus’ta olduğunu bilmeyen milyonlarca Hristiyan var. Dolayısıyla inanç dünyasında söz sahibi olmak istiyorsanız, bunu dünyaya tanıtmalısınız. Birçok medeniyete, semavi dinlere, inanç gruplarına, imparatorluklara ev sahipliği yapmış topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bunları anlatmak lazım. Orasının Kleopatra’nın ziyaret ettiği bir yer olduğunun bilinmesi gerekiyor. Yada Romalılar’ın yönetimi altında tuttuğu topraklar olduğunu, orada Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının önemli değerlerinin olduğunu, ulusal kurtuluş mücadelemizin çok önemli noktalarından bir tanesi olduğunu tanıtmak lazım. Yerli veya yabancı turistin Mersin’e gelmek için bir gerekçesi olmalı. Bu tip organizasyonlar ve fuarlarda kentimizin tanıtımına önemli katkılar yapıyor" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi standında ilçelerinde temsil edildiğini ifade eden Seçer, ilçelere özgü tarihi turistik ve gastronomik özelliklerinde tanıtıldığını belirtti.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

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