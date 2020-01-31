Tarsus İdman Yurdu’nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay, yeni bir yönetim olarak tüm maçlarını karnaval havasında oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Burhanettin Kocamaz Stadında yapılan basın toplantısında pazar günü oynayacakları grup Lideri Yılport Samsunspor maçında stada gelen taraftarlarımıza iyi bir oyun izlettirip puanlar almayı hedeflediklerini bildirdi.

Atay, ligin 2. yarısında oynadıkları Hekimoğlu Trabzon ve Sarıyerspor maçlarını iyi oynamalarına rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

İç sahada ise Şanlıurfa Spor maçını kazanarak moral bulduklarını kaydeden Başkan Atay, Yılport Samsunspor maçını kazanarak, Tarsus İdman Yurdu'nu ilk 5 içerisine atmak istediklerini dile getirdi.

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, pazar günü oynayacakları Yılport Samsunspor maçını kazanacak güçte olduklarını söyledi.

Oyuncularına güvendiklerini belirten Teknik Patron Penbe, "Yılport Samsunspor maçının ilk yarısında deplasmanda oynadığımız maçı iyi bir futbol ortaya koymamıza rağmen kaybettik. Pazar günü konuk edeceğimiz Rakibimizi yenecek güce sahibiz. İyi bir futbol ile sahada galibiyet ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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