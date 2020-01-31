Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu Erdemli Belediyesi'nin konuğu oldu

Erdemli Belediyesi ve Erdemli Halk Eğitim Merkezi koordinesinde, Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu’nun katılımı ile ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’ programı ve konseri gerçekleştirildi.

Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan ve bir dönem yurdu dolaşarak saz hocalığı yapan Aşık Veysel, gönül verdiği bağlamanın gönlünden dökülen eserleri ile bütünleştiği ve torunu Filiz Şatıroğlu’nun konuk olduğu ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’ konserinde anıldı. Erdemli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin bağlama kursu öğreticisi Emre Bulut’un sunumunda gerçekleşen etkinlikte, Aşık Veysel’in kendi hayatını anlattığı röportaj projeksiyon ile katılımcılara izlettirildi ve Aşık Veysel hakkında torunu Filiz Şatıroğlu anlatımlarda bulundu.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu, katılımcıların kendisine yönelik sorulan ve Aşık Veysel hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Dinleyicilere keyif dolu saatler yaşatan konser sonunda Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu’nun hediyeleri, Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu’na takdim edildi.

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