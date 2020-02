Sırkeçili Yörük çocukları kent yaşamının renkli dünyası ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde aileleriyle birlikte konargöçer bir hayat süren Sarıkeçili Yörük ailelerin çocuklarını bir hafta kent merkezinde ağırladı.

Çocuklara sportif, sosyal ve kültürel alanlarda olanak sunmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı programla çocukların dolu dolu bir hafta geçirmelerini sağladı.

Yaşadıkları bölgelerden yola çıkarak merkeze gelen, Aydıncık ilçesinden 18, Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nden 13 olmak üzere toplam 31 çocuğa, etkinliklerde kullanabilecekleri eşofman, ayakkabı, penye tişört, mayo, terlik, havlu, sweatshirt, yağmurluk, çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

KaragözHacivat gösterisini izleyen çocuklara, Marina Yat Limanı ve Adnan Menderes Sahil Şeridi gezdirildi. İkinci günde ise çocuklar satranç, yüzme, jimnastik, oryantiring, film gösterimi gibi etkinliklerle keyifli ve dolu dolu vakit geçirdi. Çocuklara ayrıca sağlık ve diş taraması ile genel muayene yapıldı. Etkinlik kapsamında SayaPark’a götürülülen çocuklar, Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi olan ‘Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe’yi izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile verimli bir yarıyıl tatili geçiren çocuklardan Ümmü Aydın, ilk defa jimnastik yaptığını söyledi. Akranlarıyla hoş bir vakit geçirdiğini belirten Aydın,

“2 gündür buradayız. Bizim orada böyle imkanlar yok. Burası çok güzel bir yer, çok eğleniyoruz. Jimnastiğe gittik, sahile gittik, sandviç yedik, trambolinde zıpladım, ilk kez jimnastik yaptım. Eğlenceliydi, çok güzeldi" dedi.

“Bir sonraki yılı iple çekin istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu olarak Mersin’de keyifli bir hafta geçiren çocuklar, kentteki son günlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ile bir araya geldi.

Çocuklarla tek tek selamlaşan Kış, “Çok keyifli ve güzel vakit geçirmişsiniz. Şu an hepinizin yüzünde iyi vakit geçirmenin izlerini de görüyorum. Gayet iyi görünüyorsunuz. Daha önceden de yapılan çalışmaların devamı. Bu yıl daha farklı olduğunu görmüşsünüzdür. Gerek etkinliklerde, gerek sizi farklı alanlarda eğitmek amacıyla sosyal, kültürel alanlarda da bulunmuşsunuz. Umarım bunu her yıl tekrar ederiz. Sizleri burada misafir etmek isteriz. Biz sizleri görmekten çok mutluyuz. Siz de mutluysanız bunu her yıl yapalım, her yıl buluşalım. Yeter ki siz buradan iyi izlenimlerle, güzel duygularla ayrılın. Bir sonraki yılı iple çekin istiyoruz. Gördüğüm kadarıyla hepiniz gelecek yılı iple çekiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Duygu Canova, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer de katılımcı çocuklara belgelerini verdi.

