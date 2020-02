Mersin'de özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından, özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Yenişehir Gençlik Merkezi’ne gelen ve down sendromlulardan oluşan 20 çocuk, eğlenceli bir sportif faaliyette buluştu. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen spor kurslarından da faydalanan özel çocuklar, ilk kez bocce oynamanın keyfini yaşadı. Özel bireylerde öz güveni ve öz saygıyı artırmaya yardımcı olan bocce sporunu, Bocce Milli Takım Antrenörü Bülent Sümra çocuklara hem öğretti hem de onlara eşlik etti.

“Ben sizin her zaman yanınızdayım”

Özel çocuklarla birlikte vakit geçirmekten çok keyif aldığını ifade eden Sümra, “Ben sizlere bocce oynattım, çok kalabalık olduğumuz için sadece yaklaşma oynadık. Bocce herkesin rahatlıkla yapabileceği, her yaşta kişinin oynayabileceği bir oyun. Sizlerin de bocceyi sevdiğinizi anladım. Her zaman biz sizlerle beraberiz, sizleri seviyoruz. İstediğiniz zaman burayı kullanabilirsiniz, gelebilirsiniz. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Amaç, özel bireylere öz saygı ve öz güven aşılamak

Engeller ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni Fatmanur Yılmaz ise asıl amacın özel çocuklarda öz saygıyı ve öz güveni arttırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, “Tesiste bocce antrenörümüz ile işbirliği içerisinde günübirlik düzenlenen etkinliğe 20 öğrencimizle katılarak, bocce sporunun amacını, nasıl oynandığını, kurallarını öğrendik. Amacımız çocuklara öz saygıyı ve özgüveni aşılayarak kendilerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaktı. Bunu kazandırabildiğimizi düşünüyoruz. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve ailelere çocuklarını güvenle bizlere emanet edip gönderdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

