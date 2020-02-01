Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler

MERSİN'de 1500 rakımlı Arslanköy'de Kar Festivali düzenlendi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Festivali'nde, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri yer aldı. Çocuklar, Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen kar festivalinin tadını çıkarttı. Kardan adam yapan çocuklar, kartopu, halat çekme yarışları ile gönüllerince eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de katılınca ortaya neşeli görüntüler çıktı. Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, festivale katılımdan memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 4050 yıldır kış ve kar turizminden bahsediyoruz. Biz bu yönde ilk adımı atarak, bir çığır açmış olduk ve buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı tarım, fakat yayla ve kış turizmi de bizim için çok önemli. Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun. Bu yönde önümüzdeki zamanlarda önemli adımlar atacağız. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ve turistlerin gelmesini sağlayarak, bölgede yeni bir adım olacağız."



MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.