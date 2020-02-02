Tarsus'ta "Şiir Günü" düzenledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Şair ve Yazarlar Derneği (TAŞYAD) "Şiir Günü" etkinliklerine devam ediyor.

Dernek başkanı Doğan Akpınar ve dernek üyeleri haftada bir gün Tarsus Belediyesi Nikah Salonu altında buluşarak hem kendi şiirlerini hem de sevdikleri şiirleri okuyarak etkinliklerini sürdürüyor.

Şairlerin de anıldığı etkinlikte, TAŞYAD Başkanı Doğan Akpınar, "İnsan ölür ama yazdığı eserler ölmez. Bizde ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Asıl vefat etmiş şair ve yazarlarımızı değil, hayatta olanların kıymetini bilmek, onun kıymetini topluma sunmak” dedi.

Şiir okumanın yanı sıra etkinlikte, saz eşliğinde şiir ve türkülerde söylendi.

Başkan Doğan Akpınar, etkinliklere her şiir dostunun ve sanatseverin katılabileceğini söyledi.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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