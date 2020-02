Tarsus İdmanyurdu - Yılport Samsunspor: 1-2

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

- STAT: Tarsus

HAKEMLER: Semih Kurt xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx, Turgut Evran xxx

TARSUS İDMANYURDU: Barış xxMehmet Cansın xx, Ferhat Duman xx (Dk.66 Erkam x), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz xxx(Dk.84 Samet x), Yılmaz Can xxx, Mustafa xx, Artun xx (Dk.76 Mehmet Kaan x), Alperen xx, İbrahim Hırçın xx, Sefa xx

YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah Aslan xxCaner xxx, Recep xxx, Muhsin xx, Gökhan Alsan xx (Dk.81 Kubilay x), Burak xx (Dk. 61 Ahmethan xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx (Dk. 46 Ramazan x), Veli xx, İbrahim Halil xx, Bahattin xxx

GOLLER: Dk.14 Yılmaz Can (Tarsus İdmanyurdu), Dk.48 Bahattin, Dk.71 Ahmethan (Yılport Samsunspor )

SARI KARTLAR: Ferhat, Yılmaz Can, Ali Yavuz, Mustafa (Tarsus İdmanyurdu), Caner, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Yılport Samsunspor´a 2-1 mağlup oldu.



