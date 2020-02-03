Vali Su, MTOSB’de fabrikalarda inceleme yaptı

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– Mersin Valisi Ali İhsan Su, MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, bölgede faaliyet gösteren iki fabrikada incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

MTOSB Müteşebbis Heyet ocak ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB hizmet binasında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz’in yanı sıra MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Su, MTOSB’de fabrika ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti

Müteşebbis heyet toplantısının ardından OSB içerisinde 'tekstil' ile ‘park dizayn malzemeleri’ alanlarında faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret eden Vali Su, atölyelerde incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti. MTOSB Başkanı Tekli’nin eşlik ettiği Su, fabrikalarda firma yetkililerinden üretim kapasitesi ve istihdam sayıları hakkında bilgi aldı.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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