Yeşilboğaz: "Deprem değil, ihmal öldürür"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreter Adnan Günbay ve yönetim kurulu üyesi Bilgehan Yaşa, 6.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, Malatya Barosu Başkanı Enver Han ve Adana Barosu Başkanı Veli Küçük’ün de eşlik ettiği ziyarette, deprem bölgesinde incelemede bulunularak depremzedelerin sorunlarını dinleyen Başkan Yeşilboğaz, “Baro başkanlarımızla birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak, yaraların bir an önce sarılması için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Depremzedeler burada çocuklarıyla birlikte çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Aralarında engelli vatandaşlarımız, sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız, eğitimden yoksun kalan çocuklarımız da var. Türkiye’deki tüm barolar, birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve dernekler birlik olarak, ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızdan gelen yardımları depremzedelere ulaştırma çabası içerisinde olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Ancak depremden mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek, insanları ayrıştırmayla değil, birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmeyle, her insanı, insan olarak görmekle mümkündür. Mağduriyetin, insan haklarının cinsiyeti, dini, dili, ırkı, siyasi görüşü yoktur. Devlet yetkilileri, gelen yardımların depremzedelere eşit ve ayrımcılık yapılmadan ulaşmasına vesile olmalıdır. Mersin Barosu olarak başlatmış olduğumuz ve çok sayıda meslektaşımızın yapmış olduğu bağışlar, kıyafet, battaniye, yiyecek ve hijyenik malzeme paketleri bizzat avukatlarımız tarafından depremzedelere ulaştırılmıştır. Depremde ailesini ve yakınlarını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentur ile Malatya Barosu Başkanı Enver Han ise, “Bu süreçte yardım gönderen ve mesleki yardım talebinde bulunan Mersin Barosu ile diğer barolarımıza teşekkür ediyoruz. Barolar yine insan hakları adına güçlü bir dayanışma örneği göstermiştir" ifadelerini kullandılar.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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