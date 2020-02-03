MESKİ, çocuklara yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik “Su ve İklim Değişikliği” konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor. 513 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yarışmaya başvurular 13 Mart’a kadar devam edecek.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suyun öneminin genç nesiller tarafından bilinmesi, su kaynaklarının temiz kalması konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ve tasarrufa dikkat çekerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi için resim yarışması düzenlenecek. 22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek “Su ve İklim Değişikliği” konulu resim yarışmasına iki ayrı kategoride 0508 yaş ile 0913 yaş aralığında bulunan öğrenciler katılabilecek. Resimler suluboya, pastel boya, guaj, karakalem, yağlıboya gibi istenilen yöntem ile yapılabilecek. Resim çalışmaları 35x50 santimetre ölçü boyutu üzerine yapılacak. Resim çalışmalarının ön yüzü üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacak. Ancak, her resim çalışmasının arka sayfasında katılımcının adı soyadı, açık adresi, ulaşılabilecek telefon numarası, okul adı, sınıfı, yaşının bulunması zorunlu olacak.

Yarışmada, birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye mini tablet verilecek.



Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Yeşil jüri başkanlığı yapacak

Yarışmayla su kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanılması, su ve çevrenin temiz kalması, atıksu konusunda özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm bireylerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Yarışma kapsamında gönderilen resimler, 116 sergi açan, 297 karma ve yarışma sergisine katılan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller alan dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Yeşil’in başkanlığında oluşturulan bir seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Katılımcıların, 13 Mart 2020 tarihi mesai bitimine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne çalışmalarını göndermeleri veya elden teslim etmesi gerekiyor. Sergiye uygun olan resimler Kongre Merkezinde sergilenerek, ödül alan katılımcılar MESKİ’nin resmi internet sitesinde ve MESKİ Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım platformlarında yayınlanacak.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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