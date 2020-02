Tango yaparak kadına şiddete 'hayır' dediler

Mersin'de bir grup dansçı, mor kıyafetler giyip tango yaparak kadına şiddete 'hayır' dedi.

Mersin’de yıllardır her hafta sonu '#saturdayistangoday' mottosu ile tango dans geceleri düzenleyen özel bir dans kulübü üyeleri, bu kez ‘mor ronda' konsepti ile dans ederek ‘Kadına şiddete her mecrada hayır' dediler. Mor kıyafetleriyle tango yapan dansçılar, ülkedeki kadına şiddetin son bulmasını istediler.

Topluluk adına açıklama yapan Hatice Eylül Us, "Her hafta bir konsept ile tango dans ediyoruz yıllardır. Verdiğimiz mesajlar ve dokunduğumuz kişiler arttıkça daha da keyifle sürüyor danslarımız. Hayatımız boyunca tangonun insan hayatındaki yerini ve ulaşılabilirliğini anlatmak tek gayemiz. Bu hafta sonu mor rengine bürünüp ulaştık ilgili yerlere. Kadın evrenin her yerinde tektir ve özeldir, bunu bilerek yaşayan bireyler olmak ümidiyle" dedi.

Konuşmasında, Birleşmiş Milletlerin 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım tarihini, 'Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü' olarak benimsediğini hatırlatan Us, "O günden günümüze dek kadının gördüğü her türlü şiddet ne yazık ki, henüz tam anlamıyla yok edilememiş olsa da tüm dünya çapında bu alanda çeşitli etkinlikler, protestolar ve farkındalık çalıştayları ile tek çığlık ve tek yumruk olundu" ifadelerini kullandı.

