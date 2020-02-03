Dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan ve 4 gün süren Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Tarsus Belediyesi standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi gördü.

94 ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı sona erdi. 4 gün süren fuarda, Tarsus Belediyesi standı da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve birçok belediye başkanının yanı sıra yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay ile belediye personeli, misafirlere kentin tarihi, kültürel ve yöresel zenginlikleri ile ilgili bilgiler verdi. Bunun yanı sıra, şehrin turizm potansiyeli hakkında katılımcılara broşür, kitap, dergi gibi görsellerle tanıtımlar yapıldı.

İnanç, doğa, kültür, tarih ve gastronomi turizminin gelişmesini amaçlayan Tarsus Belediyesi, ağırladıkları misafirleri Tarsus’u görmeye davet ederken, kentin lezzet hazinelerinden şalgam, cezerye ile yayla bandırması ikram eti. Katılımcılar, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Tarsus şalgamı ile yayla bandırması hayran kaldılar. Birçok medeniyete başkentlik yapmış Tarsus’un tanıtımına önem verdiklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Başkan Yardımcımız Ali Erhan Okyay ve görevli personelimiz 10 bin yıllık geçmişi ile 54 ilden büyük, tarihi, turistik ve kültürel açıdan, bölgenin incisi olan Tarsusumuzun tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonda, 4 gün boyunca ilçemizin tanıtımını yaptılar. Standımızı ziyaret eden vatandaşların ilçemizin tarihine, kültürüne ve coğrafi işareti şehrimize ait ürünlere gösterdikleri ilgi bizleri mutlu etti. Amacımız kentimizi dünyaya tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmaktır” dedi.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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