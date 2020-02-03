Toroslar Kar Festivali sona erdi Festivale katılan Mersinlilere teşekkür eden Başkan Yılmaz: “Mersin ve hatta Çukurova'da bir çığır açmış, kar turizminin ilk adımını atmış olduk” "Bölgemize kayak tesisi kazandıracağız"

Toroslar Belediyesi tarafından Mersin'de ilk kez Arslanköy yaylasında düzenlenen ve iki gün süren Kar Festivali sona erdi. Yaklaşık 10 bin kişinin, birbirinden renkli etkinliklerle eğlendiği festivale katılanlara teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Katılım ve coşku çok yüksekti. Bu da bizi çok mutlu etti” dedi.

Toroslar Belediyesinin bin 453 rakımdaki Arslanköy Mahallesinde düzenlediği Kar Festivalinde, 7'den 70'e herkes dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. Ünlü rap sanatçısı Eypio'nun konseriyle coşkuyu yaşayan Mersinliler, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, kar heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. “Toroslarda Kış da Güzel” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, birçok kişi de ilk kez karla tanıştı.



Kar Voleyboluyla Şampiyonası heyecanı yaşandı

Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle gerçekleştirilen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası da grup eleme maçlarının ardından final müsabakası ile sona erdi. 6 erkek ve 6 kadın takımında 48 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada dereceye girenlere ödülleri Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Şampiyonada birinciliği göğüsleyen Simge Yalçın, Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Yasin Baysal, Ali Cebeci, Mehmet Çıvgın ve İbrahim Çandır ise Türkiye'yi Avrupa Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Başkan Yılmaz, daha sonra kent protokolü ile birlikte voleybol sahasına geçerek kar voleybolu oynadı. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, organizasyonda emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonuna ve hakemlere teşekkür etti.



"Bölgemize kayak tesisi kazandıracağız"

Festivale katılan herkese teşekkür eden Yılmaz, “Katılım ve coşku çok yüksekti. Bu da bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Bölgeye bir kayak tesisi kazandırmak istediklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Kar Festivali kapsamında iki gün boyunca çok farklı etkinlikler düzenledik. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, kar heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard ve yamaç paraşütü etkinliklerimizle renkli bir festival yaşadık. Eypio konserimiz coşkuyla geçti. Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasının birincileri de belli oldu. Tüm etkinliklerimiz yoğun ilgi gördü. İnşallah önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Biz hem mecazi hem de gerçek anlamda Mersin ve hatta Çukurova'da bir çığır açmış olduk. Kar turizminin ilk adımını atmış olduk. Kayak Federasyonu Başkanımızla yaptığımız incelemelerde bu bölgenin kar ve kayak turizmi için uygun olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalar yapacağız ve inşallah bölgemize bir kayak tesisi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.