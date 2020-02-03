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Silifke Belediyespor yeniden BAL'da

İHA

Mersin Süper Amatör Küme'de, ligin bitinime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Silifke Belediyespor, yeniden Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükseldi.

Silifke Belediyespor yeniden BAL'da

Mersin Süper Amatör Küme'de, ligin bitinime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Silifke Belediyespor, yeniden Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükseldi.
Ligin 24. haftasında evinde Mut İdmanyurdu Belediyespor'u 100 yenen Silifke ekibi, şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşma sonunda Silifke Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular 'mekanın sahibi geri geldi' ve '20192020 şampiyonu Silifke Belediyespor' tişörtleri giyerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, "Şampiyonluk kupası yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların alınlarının hakkı, alınlarının terinin hakkı, şampiyonluk Silifke'ye armağan olsun. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde başarılar diliyorum" dedi.
Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise şampiyonluklarını vatandaşlara armağan ettiklerini belirterek, "Silifke kenti ve Silifke Belediyespor, 3. ligleri, 2. ligleri hak ediyor. Silifke Şehir Stadının ışıklandırması var ve akşam maçı oynadık. Bu stada. bu ışıklandırmaya, bu taraftara 3. lig yakışır. İnşallah Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde de iyi bir takım kurup şampiyon olacağız. Silifkemiz profesyonel ligde mücadele ederek bizleri sevindirir" diye konuştu.
Şampiyonluğu Silifke halkına armağan ettiğini belirten Kulüp Başkanı Gürhan Dölek de, "Takımımız Mersin Süper Amatör Küme maçlarında başarılı maçlar çıkararak, şampiyon oldu. Yönetim kurulumuzla, teknik heyetimizle, futbolcularımızla, malzemecilerimizle, taraftarlarımızla, Silifke halkımızla, basınımızın güzide temsilcileriyle bir aile ortamı oluşurken, birlik beraberlik içerisinde başarı geldi. Çalışmalarımızı, emeklerimizi Allah boşa çıkarmadı. Bizlere maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Silifke, halkıyla, takımıyla profesyonel ligleri hak ediyor. İnşallah bu sene Bölgesel Amatör Ligde de iyi bir kadro kurarak, iyi mücadele ederek istediğimiz hedefe ulaşırız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde, 3.lige çıkacağımıza inanıyorum. Silifkemiz her şeyi hak ediyor. Şampiyonluk şehrimize, halkımıza, taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktörü Muzaffer Tozlu, 22 Temmuz 2019'dan bu yana iyi çalıştıklarını vurgulayarak, "Herkes tatil yaparken biz çalıştık emek harcadık ve çalışmamızın karşılığını aldık. Yönetim kurulumuza, Silifkelilere, taraftarlarımıza şampiyonluğu armağan ediyorum. İnşallah Silifke daha iyi yerlerde olacak. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
Silifke Belediyespor'un taraftar grubu 'Mavi Yengeçler' Silifke Şehir Stadında takımlarına 90 dakika destek vererek, şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Karşılaşma sonunda taraftar grubu, protokol üyeleri, Silifke Belediyesporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yengeç dansı yaparak şampiyonluğu kutladılar.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

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