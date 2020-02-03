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Başkan Gültak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, mahalle muhtarlarıyla buluştu. Muhtarlara hizmet ve projelerini anlatan Başkan Gültak, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini de dinledi. Gültak, sorunların çözümü için de müdürlere talimat verdi.

Başkan Gültak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, mahalle muhtarlarıyla buluştu. Muhtarlara hizmet ve projelerini anlatan Başkan Gültak, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini de dinledi. Gültak, sorunların çözümü için de müdürlere talimat verdi.
Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.
Toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve vatandaşların taleplerini dile getirdi. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Gültak, gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.
Gültak, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlığın zor, meşakkatli, fedakarlık isteyen, sorumluluğu yüksek bir görev olduğunu vurguladı. Muhtarların, mahallelerin nabzını tutan insanlar olduğunu belirten Gültak, hiçbir mahalle ve muhtar arasında ayırım yapmadıklarını söyleyerek, “Muhtarlarımızla diyaloğa her zaman açığız. Ne zaman isterseniz bana, başkan yardımcılarımıza veya bürokratlarımıza ulaşabilirsiniz. İnşallah hep birlikte yapacağımız çalışmalarla Akdeniz’in kötü kaderini değiştireceğiz” dedi.
Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Gültak, asfalt ve kaldırım sözleşmesini birkaç gün içinde imzalayacaklarını ve bu ayın ortalarından itibaren yaptıkları planlama ile ihtiyaç duyulan bölgelere gereken hizmeti vereceklerini kaydetti. Hoş Geldin Bebek Projesini anlatan Gültak, muhtarlardan destek isteyerek, mahallelerinde yeni doğan bebeklerin listesini ulaştırmaları halinde gerekenin yapılacağını ifade etti.

“24 Şubat’ta Ataş Yerleşkesi için ihale çıkılıyor”
Yeni projeler hakkında da bilgiler veren Gültak, “Millet Bahçemizdeki çalışmalar hızla ilerliyor. İnşa çalışması kasım ayında bitecek. 24 Şubat’ta da Ataş Yerleşkesi için ihaleye çıkılıyor. İhale süreci 11,5 ay sürer. Nisan ayı içinde de inşallah hep beraber 684 konutun temelini atacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar tasarruf tedbirleri arasında bu işleri yapmak kolay değil ama milletimizden, Akdeniz’den ve sizlerden aldığımız güçle oluyor. Aksi halde bunların hiçbiri mümkün olmazdı” diye konuştu.

“Mersin’in en acil ihtiyacı kentsel dönüşüm”
Sadece Akdeniz’in değil, tüm şehrin sorunlarının çözümü için uğraş verdiğinin altını çizen Başkan Gültak, kent merkezini ilgilendiren kentsel dönüşümle ilgili projede de son aşamaya geldiklerini açıkladı. Çabaları sonucu Turgut Reis Mahallesinin riskli alan ilan edildiğini belirten Gültak, yakın zamanda Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallelerinin de riskli alan ilan edileceğini söyledi. Gültak, “Şehrin her tarafına dokunmaya çalışıyoruz. Bu mahallelerimizi neden riskli alan etmeye çalışıyoruz? Çünkü öyle olunca, devlet biraz daha sübvanse edebiliyor, daha kolay fon ve bütçe bulabiliyor. Riskli alan ilanı vatandaşın lehinedir. Bu çalışmalar Mersin için gerçekten çok önemli ve hayati. Çünkü Mersin’in en büyük sorunu, en acil ihtiyacı, bence ulaşımdan önce kentsel dönüşüm. Bu şehri dönüştürmediğimiz, fiziki ortamları değiştirmediğimiz sürece, sosyolojisini de psikolojini de değiştiremeyiz. İlk önce fiziki yapısı, ruh hali değişecek. Değişim ve dönüşüm ancak bu şekilde mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

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