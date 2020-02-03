Polis, öğrencileri çikolatayla karşıladı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2. eğitim yılının başlaması nedeniyle, polisler öğrencileri çikolatalarla karşıladı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği’ne bağlı polisler, 2. Yarı yılın başlaması nedeniyle Kaleburcu İlkokulu, Aliefendi İlk ve Ortaokulu, 27 Aralık İlkokulunu ziyaret etti.

455 öğrenciyi okul girişlerinde çikolatayla karşılayan polisler, öğrencilere kısa bilgilendirmeler yaptılar.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk olması durumunda kendileriyle irtibat geçmesini isteyen polisler, yeni dönem için iyi dilek temennisinde bulundular.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.