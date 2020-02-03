Can: "Mağlubiyeti hak etmedik"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada Samsunspor maçında yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.

Can, yaptığı açıklamada, çok istekli olmalarına rağmen Samsunspor karşısında 21 mağlup olduklarını belirterek, "Pazar günü takımımızı desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle Samsunspor maçının ilk yarısında devreyi 10 önde kapattık. Ancak maçın ikinci yarısının hemen başlarında aleyhimize verilen haksız penaltı oyunumuzu ve moralimizi bozdu. Madem o penaltı veriliyor, bizim penaltımız da verilmeliydi. Bu hatalar zinciri yüzünden hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Maçı izleyen herkes gördü. Tarsus İdman Yurdu kötü bir takım değil. Samsun yenilgisi ile üzüldük, ama Konya’da bunu telafi ederek yeniden üst sıralara çıkacağız" dedi.

Sarı lacivertliler bu hafta sonunda Pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.

MERSİN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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