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Şehit ateşi Mersin'e düştü

İHA

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran'ın, Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.
Şehit askerin Kavakoluğu Mahallesi'nde yaşayan ailesi, acı haberi eve gelen Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve askeri yetkililerden aldı. Annesi daha önce vefat eden şehidin babası Ramazan Katran, evladının şehadet haberi üzerine gözyaşı dökerken, şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle ya da ikindi namazını müteakip Gülnar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

MERSİN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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