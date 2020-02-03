Şehit ateşi Mersin'e düştü

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran'ın, Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şehit askerin Kavakoluğu Mahallesi'nde yaşayan ailesi, acı haberi eve gelen Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve askeri yetkililerden aldı. Annesi daha önce vefat eden şehidin babası Ramazan Katran, evladının şehadet haberi üzerine gözyaşı dökerken, şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle ya da ikindi namazını müteakip Gülnar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

MERSİN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.