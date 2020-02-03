Oturarak Voleybol 1´nci Lig müsabakaları sona erdi

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-MERSİN´de düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) 1´nci Lig 1´nci etap müsabakaları 13 takımdan 180 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Toroslar Spor Salonu'nda Türkiye geneli düzenlenen Oturarak Voleybol 1´nci Lig 1´nci etap müsabakaları sona erdi. 01-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenecek olan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı´nda oynayacak sporcuların belirlediği müsabakalar sonunda Ankara Mahir Başer Ortaokulu Spor Kulübü, Bolu Gençlik Merkezi SK, Gaziantep Gençlik Spor SK, Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Karaman Engelliler Spor Kulubü, Karaman Belediye Spor Kulübü, Konya Engelliler Spor Kulübü, Konya Şirin Gençlik Spor Kulubü, Mersin Beyaz Ay Derneği Spor Kulübü, Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Samsun Kuzeyyıldızı Spor Kulübü ve Gaziantep Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü toplam üç etaptan oluşan 1´nci Lig´de ikinci etap müsabakaları nisan ayında, final etabı müsabakaları ise Mayıs ayında yapılacak müsabakalar sonunda Oturarak Voleybol (Paravolley) süper ligine çıkacak 2 takım belirlenecek.



MERSİN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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