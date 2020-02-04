Sergiden elde edeceği geliri kız öğrencilerin eğitimi için harcayacak

Mersin'de 65 yaşından sonra resim yapmaya başlayan İclal Bekiroğlu, ilk sergisinden elde edeceği geliri, kız öğrencilerin eğitimi için harcayacak.

'Hayatta bıraktığımız sadece izlerimizdir' felsefesi ile hareket ederek 65 yaşından sonra resim yapmaya başlayan İclal Bekiroğlu, ilk sergisini 8 Şubat Cumartesi günü Mersin Deniz Müzesi'nde açacak. Çoğunluğu Mersin'in eski evlerini konu alan sergide yaklaşık 35 resim yer alacak. Satışa sunulan resimlerin geliri Mersin Tabipler Odası ve üyesi olduğu Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şubesi aracılığı ile mevcut bir fona aktarılacak. Bu fondan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan kız öğrenciler yararlanacak.

Bekiroğlu, bu şekilde insanlar yol açmak ve iyi örnekleri çoğalmayı amaçladığını söyledi.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.