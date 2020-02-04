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7. Uygulamalı Bilim Eğitim Kursu, sertifika töreniyle sona erdi

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uygulamalı Bilim Eğitim Kursu, sertifika töreniyle sona erdi.

7. Uygulamalı Bilim Eğitim Kursu, sertifika töreniyle sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uygulamalı Bilim Eğitim Kursu, sertifika töreniyle sona erdi.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’ndeki törende konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Hepimizin bir tasası var. O da gençlerimizi daha iyi yetiştirmek ve ülkemizi daha iyi bir noktaya taşımak" dedi. Şeker, TÜBA olarak bir sonraki etkinliği daha iyi yapabilmek için her türlü notları aldıklarını ve bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise TÜBA Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu'nun yedincisinin Mersin'de düzenlemesine ilişkin bilgi geldiğinde hiç tereddüt etmeden onay verdiğini belirterek, “Bu önemli organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için gerekli görevlendirmeleri yaparak Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Alıcı hocamızı koordinatör olarak atadık. İşin mutfağında olan akademisyenler ve idari personelle birlikte üniversite olarak iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Çamsarı, kursa katılan öğretmenlere yaşadıkları şehre gittiklerinde Mersin hakkında güzel şeyler söylemeleri durumunda organizasyonun amacımıza ulaşmış olacağını söyledi.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın da bakanlık olarak hedefledikleri 2023 vizyonuyla, öğretmenleri eğitimin tam orta noktasına getirdiklerini dile getirerek, "Öğretmenlerimize bir buçuk yıldır, 40’ın üzerinde eğitimler yaptık. Bu eğitimleri, etkileşime ve uygulamaya dayalı olarak gerçekleştiriyoruz. ‘Eğitici eğitimi’ olarak düşündüğümüz bu eğitimle birlikte şimdiye kadar yaklaşık 840 öğretmenimize ulaştık” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgesi ve sertifika verildi.

MERSİN

04 Şubat 2020 Salı

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