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(Özel) ÇKA, 2019’da Mersin’de 42 projeye 60 milyon TL destek sağladı Mersin ve Adana’nın kalkınması ...

İHA

– Mersin ve Adana'nın kalkınması için çalışmalar yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 14 yılda bölgeye verdiği desteklerle 450 milyon TL'den fazla yatırımın ortaya çıkmasını sağladı. Ajans, Mersin'de sadece 2019 yılında 42 projeye 60 milyon TL'lik destek verdi. ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, 2020 yılı programını da hazırladıklarını ve desteklere devam edeceklerini söyledi.

(Özel) ÇKA, 2019’da Mersin’de 42 projeye 60 milyon TL destek sağladı Mersin ve Adana’nın kalkınması için çalışmalar yürüten ÇKA, 14 yılda bölgeye verdiği desteklerle 450 milyon TL’den fazla yatırımın ortaya çıkmasını sağladı ÇKA Genel Sekreteri Altunsu: “Mersin Tek Durak Ofisi, 32 yatırımcıyla hizmet verdi. Yatırımların tahmini bütçeleri toplamı 388,5 milyon TL”

– Mersin ve Adana’nın kalkınması için çalışmalar yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 14 yılda bölgeye verdiği desteklerle 450 milyon TL’den fazla yatırımın ortaya çıkmasını sağladı. Ajans, Mersin’de sadece 2019 yılında 42 projeye 60 milyon TL’lik destek verdi. ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, 2020 yılı programını da hazırladıklarını ve desteklere devam edeceklerini söyledi.
ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, 2019’da Mersin’e verilen destekler ve 2020 yılı programına ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. ÇKA’nın, “Herkes için daha iyi bir yaşam” düşüncesi çerçevesinde Mersin ve Adana’ya destek olduğunu belirten Altunsu, “Kurulduğumuz 2006 tarihinden bu yana verdiğimiz destekler ve yaptığımız faaliyetler ile 3 binden fazla kişinin eğitim almasını sağladık, 23 adet plan ve rapor hazırladık, 900’den fazla projeye destek verdik ve neticesinde 450 milyon TL’den fazla bir yatırımın ortaya çıkmasını sağladık” dedi.

“Yatırımcılar için ‘investinmersin.org’ web sitesini hayata geçirdik”
Altunsu, 2019’un sonuç odaklı programlara geçiş süreci olduğunu ve bölge için “Yenilik Odaklı Rekabet Gücünün Artırılması”, “Dezavantajlı Mahallelerde SosyoEkonomik Gelişmişlik Farklarının Azaltılması” ve “Bölgede Turizmin Geliştirilmesi” olmak üzere 3 öncelik belirlediklerini ifade etti. Çalışmalarını nitelikli analize dayanan ve paydaşlarla işbirliği halinde hazırlanan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan bu sonuç odaklı programlara göre yaptıklarını kaydeden Altunsu, “Bölgemizde yatırım yapmak isteyenler için ‘investinmersin.org’ web sitesini ve sosyal medya bağlantılarını hayata geçirdik. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde tasarlanan bu yapıda yatırımcılar bölge hakkında bilgi alabilir, başat sektörleri ve sektör raporlarını inceleyebilir, interaktif bir harita üzerinden özel yatırım bölgelerini inceleyebilir, teşvikler ve devlet destekleri hakkında bilgi sahibi olabilirler” diye konuştu.

Mersin için ‘essizmersin.com’ web sitesi oluşturuldu
Bölgenin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla İl Kültür Turizm Müdürlükleri ile işbirliğinde Mersin ve Adana turizm web siteleri ile sosyal medya hesapları oluşturdukları bilgisini veren Altunsu, bu çerçevede hayata geçirdikleri ‘essizmersin.com’ web sitesinin de yine üç dilde tasarlandığını ve Mersin’in doğa, tarih ve mutfağı hakkında detaylı bilgilerle donatıldığını dile getirdi.
Çukurova Bölgesi Destinasyon Yönetim Stratejisi Geliştirme Çalışmasının 2019’da tamamlandığını, Adana ve Mersin Turizm Destinasyon Pazarlama Planı çalışmasında da son aşamaya gelindiğini söyleyen Altunsu, bölgedeki coğrafi işaretlerin artırılmasına dönük çalışmalar gerçekleştirildiğini de kaydetti. Altunsu, uluslararası turizm ve kariyer fuarlarına katılan bölge temsilcilerine de destek verdiklerini ifade etti.

“Mersin Tek Durak Ofisi, 32 yatırımcıyla hizmet verdi”
Mersin Tek Durak Ofisi ile ilgili gelişmeleri de paylaşan Altunsu, “2018 Mayıs ayında kurulan ve kuruluş sermayesi 500 bin TL ve üzeri olan şirketlere yahut tutara bakılmaksızın orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde yapılacak olan yatırımlara VIP hizmet veren Mersin Tek Durak Ofisi, 2019 yılında 16 yerli ve 16 yabancı olmak üzere toplam 32 yatırımcıya hizmet vermiştir. Bahsi geçen yatırımların tahmini bütçeleri toplamı 388,5 milyon TL’dir” ifadelerini kullandı.

42 projeye 60 milyon TL destek
Geçen yıl Mersin’de mali destek sağladıkları projelere ilişkin bilgi veren Altunsu, şunları söyledi:
“2019 Yılı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında sözleşme imzalanan 36 projenin uygulaması devam etmektedir. Sözleşme destek tutarı 14,7 milyon TL’dir. Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama güdümlü projesi uygulama süreci devam etmektedir. Projenin toplam bütçesi 5,4 milyon TL’dir. Yine 17,7 milyon TL bütçeli Cennet Cehennem Ören Yeri Çevre Düzenlemesi, Meryem Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağı Restorasyonu, 11,2 milyon TL bütçeli Akdeniz İlçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu için Mekansal Düzenlemelerin Yapılması ve 3,5 milyon TL bütçeli Mersin Genç Girişimci Merkezi CMDP projeleri tamamlanma aşamasındadır. Ek olarak, 4,5 milyon TL bütçeli KOBİ Danışmanlık ve Tasarım Merkezi projesi devam etmektedir. Yaklaşık 3 milyon TL bütçeli Lojistik Eğitim Merkezi Projesi, SOGEP kapsamında Bakanlığımız tarafından kabul görmüş, imza aşamasındadır. Yine 2019 yılında 200 bin TL bütçeli bir fizibilite desteği projesi ile toplam 650 bin TL bütçeli 46 teknik destek projesi desteklenmiştir.”
Altunsu, ÇKA desteğiyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Projesinin (TBİM) bir iyi uygulama örneği olarak ülke geneline yayılması amacıyla Mersin ve Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kalkınma Ajansları arasında işbirliği protokolü imzalandığı bilgisini de verdi.

2020 programları belirlendi
Altunsu, bu yıldan itibaren faaliyetlerinin “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik”, “Girişimciliğin Geliştirilmesi” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi” sonuç odaklı programları üzerinden şekilleneceğini dile getirdi. Altunsu, İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik sonuç odaklı programında, imalat sanayinde kurumsallaşma, arge, yenilik ve verimliliğin, katma değerli ürün ihracatının artırılması, imalat sanayinde dönüşümü sağlayacak ara yüzlerin oluşturulması ve geliştirilmesinin hedeflendiği söyledi. Program kapsamında ayrıca, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik altyapı, KOBİ’lere yönelik ise yönetim danışmanlığı ve finansman desteği programlarının hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.
Girişimciliğin Geliştirilmesi sonuç odaklı programında ise teknoloji ve yenilik odaklı girişimciliğin geliştirilmesi, kadın ve genç girişimciliği ile sosyal girişimciliğin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Altunsu, Turizmde Destinasyon Yönetimi sonuç odaklı programında da öncelikli destinasyonların geliştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması ve tespit edilen öncelikli destinasyonların etkin bir şekilde tanıtım ve pazarlamasının yapılmasını hedeflediklerinin altını çizdi. Altunsu, “2020 yılında Mali Destek Programı, Güdümlü Proje Desteği, Teknik Destek Programları ve Fizibilite Desteği bu programlara da uyumlu olarak düzenlenecek. Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi ve Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi CMDP projelerinin 2020 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor” dedi.

MERSİN

04 Şubat 2020 Salı

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