Silifke'de 30 zeytin ağacı dibinden kesildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir çiftçinin bahçesindeki 30 zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdoğan Dölek'e ait Hırmanlı Mahallesi Karatay mevkisindeki bahçede bulunan 30 zeytin ağacının tamamı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, kesilen ağaçlarla ilgili tutanak tutarken, muhtarın haber vermesiyle olaydan haberdar olan bahçe sahibi, sorumlulardan şikayetçi oldu.

Bahçe sahibinin oğlu Erkan Dölek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların, kesici bir aletle köklerinden kesildiğini belirterek, "Çok üzgünüz. O ağaçların her biri 1015 yaşındaydı. Babam bu ağaçlara çocuğu gibi baktı, taşıma su ile sulayarak büyüttü. Kim, ne için bunu yaptı bilmiyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok, ama demek ki, birilerinin bizimle varmış. Detaylı bir araştırma yapılarak sorumluların bulunmasını istiyoruz" dedi.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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