Mersin’in nüfusu 26 bin kişi artarak 1 milyon 840 bini aştı

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Mersin’in nüfusu 1 milyon 840 bin 425 kişiye ulaştı.

TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 2018’de 1 milyon 814 bin 468 kişi olan Mersin’in nüfusuna 2019 yılında 26 bin 17 kişi daha eklendi. Böylece Mersin’in nüfusu 31 Aralık 2019 itibariyle 1 milyon 840 bin 425 kişiye ulaştı. Mersin’de 2018’de yüzde 11,4 olan yıllık nüfus artış hızı da yüzde 14,2’ye yükseldi.



Mersin’de kilometrekareye 119 kişi düşüyor

Öte yandan, nüfus yoğunluğuna göre veriler incelendiğinde, bir kilometrekareye düşen kişi sayısı da Mersin genelinde nüfus artışına paralel olarak arttı. 2007 yılında kilometrekareye 103 kişinin düştüğü Mersin’de, bu sayı 2018’de 117 kişiye, 2019’da ise 2 kişi daha artarak 119’a yükseldi.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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