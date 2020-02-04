Mersin'de denizde 2 ceset bulundu

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 ceset takıldı. Ağdaki cesetleri fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 2 erkek cesedini denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı öğrenildi. Bulunan cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi. Batan tekneden 1 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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