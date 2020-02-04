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Gizlice kesilen ağaçları için gözyaşı döktü

DHA

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Mehmet Erdoğan Dölek'e ait zeytin bahçesindeki yaklaşık 40 ağaç, kimliği belirsiz kişiler tarafından gizlice kesildi. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Dölek, "15 yıldır gözüm gibi, çocuklarım gibi bakıp büyüttüm" diyerek gözyaşı döktü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Mehmet Erdoğan Dölek'e ait zeytin bahçesindeki yaklaşık 40 ağaç, kimliği belirsiz kişiler tarafından gizlice kesildi. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Dölek, "15 yıldır gözüm gibi, çocuklarım gibi bakıp büyüttüm" diyerek gözyaşı döktü.
Hırmanlı Mahallesi'nde Mehmet Erdoğan Dölek'e ait bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini tespit etti. Mahalle muhtarının bahçeye çağırdığı Dölek, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Bahçede kesilmiş ağaçları gören Dölek, "15 yıldır gözüm gibi, çocuklarım gibi bakıp büyüttüm" diyerek gözyaşı döktü. 
Muhtarın haber vermesiyle durumu öğrendiğini anlatan Dölek, "Bahçemdeki verimli ve iri ağaçların tek tek seçilerek kesildiğini gördüm. Bu nasıl bir insanlık? Bu insanlığa sığar mı. Ben yıllarımı verdim bu bahçeyi yetiştirmek için. Suyunu taşıma suyla 2 kilometre ileriden getirdim, toprağını tek tek işledim. Yetkililerden bunu yapanları bir an önce yakalamalarını ve gerekli cezayı vermelerini istiyorum" dedi.
'NASIL KIYDILAR BU AĞAÇLARA'
Zeytin ağaçlarını gövdelerinden balta ile ayrıldığını ve diğer ağaçların üzerlerine atıldığını söyleyen Dölek, "Balta sesi duyulmaz mı? Bu kadar ağacımı katletmişler kimse duymamış. Şimdi ben ne yapacağım. Benim çocuklarımın geleceği bu bahçeye bağlıydı. Bizim başka bir gelir kaynağımız yok. 100-150 civarı zeytin ağacım var ama bugün 40'ın üzerinde ağacım katledildi. Nasıl kıydılar bu ağaçlara" diye konuştu.
Anlaşmazlık yaşadığı kişiler olduğunu belirten Dölek, bu kişilerin isimlerini jandarmaya verdiğini açıkladı. Yetkililerin bahçesinde inceleme yapmasını beklediğinin altını çizen Dölek, ağaçlarını kesen kişi ya da kişilerin biran önce yakalanmasını istediğini sözlerine ekledi.

MERSİN

04 Şubat 2020 Salı

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