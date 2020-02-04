Başkan Gültak: “Ankara’nın gücünü Akdeniz ve Mersin’e getiriyorum”

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Ankara’da sadece Akdeniz değil, tüm Mersin’in değişimi ve dönüşümü için görüşmeler yaptığını, mücadele verdiğini söyledi. Gültak, “İktidarın gücünü de ben buraya getiriyorum. Bu, meclis üyelerimizden aldığım güçle birlikte, benim ve ekibimin, bakanlarımız ve milletvekillerimizin çalışmaları sayesinde mümkün oluyor” dedi.

Akdeniz Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantının başında Başkan Gültak, Elazığ depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar ile İdlip’te, Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlere rahmet; ailelerine başsağlığı diledi. Gültak, “Devletimizi ve cumhuriyetimizi koruma adına dış güçlere karşı bir mücadele vermek zorundayız. Kendi içimizde barışımızı ve kardeşliğimizi koruyabilirsek, isterse dünya üzerimize gelsin. Akdeniz’de, Mersin’de inşallah hep beraber bunu sağlıyoruz” dedi.

Gültak, depremzede vatandaşlar için başlattıkları kampanyaya gösterdikleri duyarlılıktan ötürü hayırsever vatandaşlara, işadamlarına ve STK’lara bir kez daha teşekkür etti.

Meclis toplantısı, önergeler ve gündem maddelerinin görüşülüp komisyonlara havalesiyle devam ederken, Başkan Gültak; Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepesi civarında bulunan belediyeye ait 38 dönümlük arazide yapılması planlanan; içinde futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, buz pisti, yüzme havuzu, gençlik merkezi, atletizm pisti ve spor salonu bulunacak olan spor kompleksini tanıtan bir filmi de meclis üyelerine izletti.



“Ankara’nın gücünü Akdeniz ve Mersin’e getiriyorum”

Akdeniz Belediye Meclisinin uyumlu çalışması dolayısıyla tüm gruplara ve üyelere teşekkür eden Gültak, Ankara nezdinde de sadece Akdeniz değil, tüm Mersin’in değişimi ve dönüşümü için görüşmeler yaptığını, mücadele verdiğini vurguladı. Gültak, “İktidarın gücünü de ben buraya getiriyorum. Spor tesislerine kullanılacak 25 milyon TL hibe, kentimizin altyapı hizmeti için sağladığım hibeler, hibe konteynırlar ve benzeri. Bu tabi ki, meclis üyelerimizden aldığım güçle birlikte, Ankara’da benim ve ekibimin çalışmaları, bakanlarımız ve milletvekillerimizin çalışmaları sayesinde mümkün oluyor” diye konuştu.



“Elde ettiğimiz sinerjiyi kaybedersek, insanlarımız ve kentimiz de kaybeder”

Akdeniz’de, kentsel dönüşümde öncelikli alanlarla birlikte, deprem ve sel ile ilgili riskli alanları da belirleyip ilan ettiklerini ifade eden Gültak, şöyle konuştu:

“TOKİ’yi getiriyoruz ve bu konuda da şehrimizin kaderini değiştirmek istiyoruz. Böyle yaparsak bir yere varırız. Yoksa burada çıkıp, ben ayrı konuşsam, diğer gruplar ayrı konuşsa hiçbir yere varamayız.

Amacımız, burada bir hareket oluşturmak, bir ivme kazanmak. Şu anda Akdeniz’de güçlü bir sinerji var. Bu sinerjiyi kaybetmeyelim. Bunu kaybedersek hepimiz zarar ederiz. Hem bu sinerjinin hem de Büyükşehir Belediye Başkanının kaybedilmemesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu sinerjiyi kaybedersek halkımız kaybeder, insanlarımız kaybeder. Amacımız hizmet etmek. Biz öncelikli olarak bu sinerjimizi koruyalım ve kaybetmeyelim. Çünkü geçmişte Mersin, hep bundan kaybetti.”



“İşçi çıkarmayan tek belediyeyiz”

Bugüne dek hiç işçi çıkarmayan tek belediye olduklarının da altını çizen Gültak, siyasi kimliği veya görüşü ne olursa olsun öncelikli olarak liyakat, ehliyet, dürüstlük ve çalışkanlık ilkeleri ışığında personel politikası belirlediklerini vurguladı. Meclis’in uyumlu çalışmasının önemine değinen Gültak, “Meclisimiz, beklediğim doğrultuda yetkilerini kullanmadığında ben de tıkanırım. Meclis olmadan ben olmam, ben olmadan meclis olmaz. İnanın, Ankara’dan getirdiklerim olmadan da buradaki toplanmamız yeterli olmaz. Bunun üçü bir denklem. Tabi bu denklemde herkes kendi siyasetini yapacak, o ayrı bir konu ama burada hep beraberiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan meclis toplantısında, imar planlarına ilişkin teklifler ilgili komisyonlara havale edilirken, kurulması düşünülen ve içinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, üniversite, ticaret odası ve STK’ların da bulunduğu turizm şirketi ile ilgili olarak Akdeniz Belediyesi adına iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif de komisyonlara havale edildi.

Temenni ve öneriler bölümünde söz alan meclis üyeleri, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Meclis üyeleri, Mersin’de de olası bir depreme karşı gereken tedbirlerin alınması, yapıların güçlendirilmesi, imar ve altyapı çalışmalarının yenilenmesi gerektiğini dile getirdiler.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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