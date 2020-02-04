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Kurs Merkezi öğrencileri, Bilgi Yarışmasında ter döktü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ...

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi tarafından Bilgi Yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu etkinliğin sadece bir yarışma olmadığını, etkinlikle öğrencilerin bugüne kadar edindikleri bilgileri test edip, bir arada sosyalleşme olanağı bulacaklarını söyledi.

Kurs Merkezi öğrencileri, Bilgi Yarışmasında ter döktü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu etkinliğin sadece bir yarışma olmadığını, etkinlikle öğrencilerin bugüne kadar edindikleri bilgileri test edip, bir arada sosyalleşme olanağı bulacaklarını söyledi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi tarafından Bilgi Yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu etkinliğin sadece bir yarışma olmadığını, etkinlikle öğrencilerin bugüne kadar edindikleri bilgileri test edip, bir arada sosyalleşme olanağı bulacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi tarafından düzenlenen 1. Bilgi Yarışmasının açılışına katıldı. Başkan Seçer, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen yarışmada toplam 8 masanın oturma düzeni kurasını çekti.

“Olaylara hep pozitif açıdan yaklaşın”
Başkan Seçer, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, öğrencilerden salona pozitif bir enerji yayıldığını ifade ederek, “Hep böyle olun, hem mutlu, hep huzurlu olun, hep olaylara pozitif açıdan yaklaşın. Sorunlar dünya var olduğundan beri vardır ve var olmaya devam edecektir. Eğitim bu sorunlarla baş etmenin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Geleceğimizin umudu, sizler bizim ışığımızsınız, karanlıkta bizlere yol gösteren el fenerlerimizsiniz, ateşimizsiniz, her şeyimizsiniz” diye konuştu.

“Çocuklarımız zaten yarıştan bıkmış”
Bilgi yarışması kavramından ziyade, öğrencilerin bu etkinlik sayesinde bugüne kadar edindikleri bilgileri test edip, bir arada sosyalleşme olanağı bulacaklarını vurgulayan Seçer, “Burada bir yarışma olacak. Aslında buna bilgi yarışması da demek istemiyorum. Burada kendi kendimizi test edeceğiz. Neyi yarıştırıyoruz? Çocuklarımız zaten yarıştan bıkmış değil mi? Biz burada aslında sosyalleşiyoruz, bir araya geliyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgileri, müktesebatımızı, bir anlamda birbirimizle test edeceğiz, birbirimizle konuşacağız, birbirimize dokunacağız, birbirimizi hissedeceğiz. Burası çok önemli. Sadece eğitim sabah kalkıp okula gitmek, akademik olarak bazı dersleri almak, fizik, kimya, matematik, sonra gidip onları halletmek, sonra tekrar kalkıp sabah okula gitmek değil, yaşam bu değil. Çok farklı alanlarda var olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Kazanan bütün öğrencilerimiz olacak”
Bir taraftan akademik olarak bazı temel bilimler dalında eğitim alırken, diğer taraftan da sosyalleşmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti: “Derslerimiz dışında birbirimizle beraber olmalıyız, spor yapmalıyız, okumalıyız. Okudukça dersleri daha iyi anlayacağız, olaylar karşısında muhakeme yapma, değerlendirme kabiliyetimiz artacak. Okudukça hayal dünyamız gelişecek, kendimizi daha iyi hissedeceğiz, doğruları öğreneceğiz. Bu sebeple burada olmayı önemsiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, kazanan burada olan bütün öğrencilerimiz olacak. Çünkü an yaşanır ve biter. Burada o anı yaşıyoruz, beraber olmanın huzurunu, mutluluğunu, keyfini süreceğiz. Ondan sonra tabii ki derslerimiz devam edecek, yaşam, sosyal hayatımız, aile yaşantımız devam edecek. Biz sizlerin hem annesiyiz hem babasıyız hem kardeşiyiz, her şeyiyiz. Biz kendimizi böyle hissediyoruz. Hepiniz benim evladımsınız. Biz sizlere böyle bakıyoruz. Benimle bu görevi yürüten arkadaşlarım da aynı şekilde hissediyorlar. Bundan emin olmanızı istiyoruz.”

“Öğrencilerimize katkı yapmakla Türkiye’ye yapabileceğimiz hizmetlerin en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz”
Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri önemi anlatırken, “İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz belediye olarak. Eğitimi önemsemekle, her alanda eğitim gören öğrencilerimize katkı yapmakla Türkiye’ye yapabileceğimiz hizmetlerin en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Bütün kötülüklerin çıktığı nokta bilgisizliktir, cehalettir. Bunu ortadan kaldırır eğitim. Biz medeni dünya ile nasıl yarışacağız? Endüstri 4.0 çağındayız. Nasıl yarışacağız? Eğitimle, çağdaş, laik, sorgulayıcı eğitimle biz bunları aşacağız. Onun için eğitime önem veriyoruz. Sadece yeraltı zenginliklerine sahip olmakla ülkeler modern, çağdaş, bağımsız ülke olmuyor. Eğer yeraltı zenginlikleri ile ülkeler demokrasiye, barışa, huzura erişmiş olsaydı Suudi Arabistan’da, Irak’ta, Ortadoğu ülkelerinde olurdu. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyetinin çocuklarıyız, onların vatandaşlarıyız, fertleriyiz. Aramızdaki fark bu” dedi.

“Kendi şehrimizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlama peşindeyiz”
Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan 7 bin 200 öğrenciye eğitim yardımı verdiklerini kaydeden Seçer, bu rakamın ve miktarın gelecek yıl çoğalacağını söyledi. Seçer, “Biz kendi şehrimizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlama peşindeyiz. Kırsalda, Toroslar’ın eteklerinde, görece olarak daha yoksul ailelerin çocukları ya da şehirde görece olarak daha yoksul ailelerin çocukları, eğitimde fırsat eşitliğine erişsin. Sizler iyi üniversitelere gidin, değerli üniversitelere gidin, değerli branşlarda eğitim alın ve başta tabi ki kendi kentimize ve ülkemize, daha sonra da dünya insanlığına hizmet edin, katkı sunun diye bu çabaları gösteriyoruz” diye konuştu.

“Unutmayın ki en büyük başarı mutluluk”
Eğitim alanında gerçekleştirdikleri hizmetleri de anlatan Seçer, öğrencilere başarılar dileyerek, şunları söyledi:
“Sakın düşük puan aldık, yüksek puan aldık, az puan aldık, öyle oldu, böyle oldu, demoralize olmayın. Bir kapı kapanır, diğer bir kapı açılır. Ben hayatımın hiçbir döneminde emek ederek, alın teri dökerek, hak ederek bir mücadeleyi kaybettiğimi görmedim. Mutlaka mutlu sona ulaşırsınız, mutlaka istediğinizi, arzu ettiğinizi elde edersiniz, başarılı olursunuz. Ama en büyük başarı unutmayın ki mutluluk. Mutluluk yoksa hayatınızda paranız, pulunuz, makamınız hiçbir işe yaramıyor. Deneyimli bir büyüğünüz olarak bunu söylüyorum. Sosyalleşin, dostlarınız olsun, arkadaşlarınız olsun, insanları, insanlığı sevin. Sevmek en büyük sermayemiz. Sevginin üzerine yok. Ben de sizleri seviyorum, Mersin’imi seviyorum, ülkemi seviyorum, insanlığı seviyorum.”

MERSİN

04 Şubat 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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