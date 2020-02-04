Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı

– Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de yarından itibaren 7 Şubat Cuma gününe kadar kuvvetli fırtına beklendiğini bildirerek, vatandaşları uyardı. Fırtına Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta etkili olacak.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta yer yer hızı saatte 100 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Mersin’in yüksek kesimleri (Mut, Çamlıyayla, Toroslar), Adana’nın kuzey kesimleri (Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Karaisalı, Pozantı, Kozan) ve Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimleri (Afşin ve Göksun) ile 6 Şubat Perşembe sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş il genelinde güney, güneybatı yönlerden fırtına (6274km/sa), yer yer tam fırtına (88100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 7 Şubat Cuma sabah saatlerinde etkisini yitireceğini ifade eden meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirttiler.



Denizde kuvvetli fırtına

Öte yandan, denizlere ait meteorolojik uyarıda da yine Doğu Akdeniz’de yarından itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz’de güneygüneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetini arttırarak 6 Şubat Perşembe günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarıda, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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