Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri marketleri denetledi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi zabıtası, halk sağlığının korunması, vatandaşların huzuru ve esenliği için gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik kontrol ve denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent sakinlerinin sağlıklı, temiz, güvenilir ve taze gıda tüketebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimler 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Ekipler son olarak marketlerde etiket denetimi yaptı, ayrıca gıda ürünlerinin üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca özellikle pazar yerlerinde de insan hayatını ve araç trafiğini tehlikeye atacak şekilde satış yapan seyyar satıcıları uyardı. Yapılan denetimlerde kimi eksikleri tespit edilen ve kaldırımı işgal eden iş yeri sahiplerine gereken uyarılar yapıldı, eksiklerini tamamlamaları için kendilerine süre verildi.

Zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, halkın sağlığının korunması, esenliği ve güvenilir gıda tüketebilmelerinin sağlanması amacıyla özellikle gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı. Gültak, "Belediye olarak, insanımızın sağlığını tehdit eden, huzurunu bozan her türlü uygulamanın takipçisi olacağız. İnsanlarımızın sağlığını korumak, huzur ve esenliğini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Zira halk sağlığı ihmale, ertelemeye gelemeyecek çok önemli bir konudur. Amacımız, esnafımızı zor durumda bırakmak değildir. Bu konuda farkındalıklarını arttırarak insanlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketmesini sağlamak istiyoruz. Denetim ve uyarılara rağmen bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik yasal işlem başlatılacağını da belirtmek isterim" dedi.

MERSİN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:13

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