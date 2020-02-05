Kurs merkezlerdeki öğrenciler için bilgi yarışması düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerindeki öğrenciler için bilgi yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelmesi planlanan '1. Bilgi Yarışması’nda 8 şubeden toplam 32 öğrenci yarıştı. Birinci olan merkez şube öğrencilerine ödülleri verilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katılımıyla gerçekleşen yarışma öncesi, Mersin’de büyük beğeni toplayan '1 ekmek 1 çorba' projesi ile öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıldı.

“Sevmek en büyük sermayemiz”

Başkan Seçer, yarışmada öğrencilerle buluşup başarı dileklerinde bulundu. Kurs merkezleriyle güzel başarılar elde etmek istediklerini belirten Seçer, asıl amaçlarının Mersin’de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak olduğunu söyledi. Öğrencilere hedefledikleri başarıyı elde edemedikleri durumlarda morallerini kaybetmemelerini öğütleyen Seçer, “En büyük başarı unutmayın ki, mutluluk. Mutluluk yoksa hayatınızda paranız, pulunuz, makamınız hiçbir işe yaramıyor. Deneyimli bir büyüğünüz olarak bunu söylüyorum. Sosyalleşin, dostlarınız olsun, arkadaşlarınız olsun, insanları, insanlığı sevin. Sevmek en büyük sermayemiz. Sevginin üzerine yok. Ben de sizleri seviyorum, Mersin’i seviyorum, ülkemi seviyorum, insanlığı seviyorum” dedi.

Seçer, yarışmanın oturma düzeniyle ilgili kura çekimini yaparak 1’den 8’e kadar sıralanan masalarda hangi şubedeki öğrencilerin hangi masaya oturacağını belirledi.

Yarışma 2 oturumdan oluştu

İki oturumdan oluşan bilgi yarışmasında Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık, Mut, Gülnar ve merkez olmak üzere 8 şubeden 4’er kişilik masalarda toplam 32 öğrenci yarıştı. Kurs merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, alkış ve tezahüratlarla yarışmaya katılan arkadaşlarına destek verdi.

‘Kilt’ yanıtı merkez şubeye birinciliği kazandırdı

İki oturumdan oluşan yarışmanın ilk bölümünde 20 soru soruldu. İlk oturumun sonunda sona kalan 4 şube elenerek ilk 4 şubeyle ikinci oturuma geçilerek yarışmaya 20 soruyla devam edildi. Soruların gittikçe zorlaştığı yarışmada, her geçen saniye heyecanı arttırdı.

İkinci oturumun sonunda merkez ve Erdemli şubeleri 180 puanla berabere kaldı. “İskoç erkeklerinin giydiği geleneksel eteğin adı nedir?” sorusuna 'kilt' doğru yanıtını veren merkez şube, 190 puanla birinciliği elde etti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ‘Nutuk’ hediye edildi

Yarışmanın sonunda birinciliği kazanan merkez şubeden yarışmaya katılan Senem Yıldırım, Semanur Tekin, Burçin Binici ve Ali Ceviz adlı öğrencilere altın ödülleri, şubeleri adına ise plaket takdimi yapıldı. İkinciliği elde eden Erdemli Şubesi'ndeki yarışmacılara ise derslerine yardımcı olacak kaynak kitap ödülleri verilirken, tüm yarışmacılara Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ hediye edildi.

MERSİN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:13

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