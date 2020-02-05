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Akkuyu NGS'de ilk reaktör 2023'te hizmete alınacak

DHA

MERSİN'de yapımı süren ve 4 üniteden oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 1'inci ünite 2023, 2'nci ünite ise 2026'da işletmeye alınacak.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından Mersin´de inşa edilen Türkiye´nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali´ne ilişkin medyaya yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde; nükleer santralin güvenlik sistemleri, Akkuyu NGS´deki güncel durum, nükleer enerji teknolojilerinde gazeteci bakış açısı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve enerji türlerinin çevreye etkileri konularında bilgi paylaşımı yapıldı.
İKİNCİ ÜNİTE 2026'DA HİZMETE ALINACAK
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Türkiye'nin ilk nükleer santrali inşaatında gelinen nokta ile ilgili bilgilendirme konuşmasında, 2016'da gerekli izin ve ruhsatları alınan santralde ilk ünitenin 2023'te işletmeye alınması için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi. Butskikh, ikinci ünitenin ise 2026'da işletmeye alınacağını belirtti. Akkuyu NGS'nin tam kapasite ile faaliyete geçmesi halinde Türkiye´nin elektriğe olan ihtiyacının yüzde 10´unu sağlayacağının bilgisini veren Butskikh, "Akkuyu NGS inşası uluslararası atom enerji ve danışma kurulunun tüm güvenlik standartlarına uyumlu bir şekilde yapılmaktadır. Akkuyu, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde en büyük ve kapsamlı projedir. Bu projede ana hissedar Rusya´nın Rus Atom Devlet Kuruluşu ROSATOM´dur. Proje yap-sahip ol-işlet modeliyle gerçekleştirilmektedir. Anlaşmayı incelediğimizde tüm gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sonra 7 yıl içerisinde ilk güç ünitesinin işletmeye alınması gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla 2023´te ilk ünitenin devreye alınması söz konusudur. Bizler proje katılımcıları olarak 2023´te ilk ünitenin işletmeye alınması için elimizden gelen tüm çaba ve gayretle çalışmaktayız. Ancak bu durumda güvenlik gereksinimlerini ve şartlarını yerine getirmek her zaman öncelik arz eden koşulumuzdur ve projede böyle ilerliyoruz" dedi.
ZEMİN ETÜT VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Akkuyu NGS´sinin 3 ve 4'üncü ünitesinin yapılacağı yerlerde zemin etüt ve araştırma çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Butskikh, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3´üncü ünitenin inşaat ruhsatının verilmesini bekliyoruz yakın zamanda. Sahada inşaat ve montaj çalışmalarına devam edilirken, idari binanın yapımı tamamlanmak üzere. Buna paralel olarak sahada gereken tüm altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ve aynı zamanda saha zemininin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Tesisin tüm parçaları ile bu bölgeye uyum sağlaması için gayret ediyoruz. Buradaki kıyı yapısını bozmadan tesisleri inşa etmeye çalışıyoruz. Ve çok nadir ve benzersiz bir güzelliğe sahip olan doğayı bozmadan, oraya oturtmaya ve faaliyete geçirmeye çalışıyoruz."
ÜST DÜZEY GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Akkuyu NGS'de üst düzey güvenlik tedbirleri önlemlerinin alındığını belirten Butskikh, şunları söyledi: "VVER-1200 reaktörlü NGS Güvenlik Sistemleri dış etkilere karşı dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 400 tonluk bir uçağın düşmesi veya çarpması, 9 şiddetine kadar olabilecek depremin etkisine, su baskını ve tsunami gibi doğa olaylarına dayanabilecek kadar güçlü tasarlanmıştır. Türkiye´deki bu bölgeye yönelik çok büyük doğa olayları söz konusu olmasa da bunlar düşünülmüştür. Özellikle deniz alanında yapılan çalışmalar ki eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyulur ise çevreyi koruyacak şekilde yapılacaktır. Elbette ki depremle ilgili çalışmalar yapılıyor. Akkuyu bölgesi 40 senedir deprem konusunda araştırılan bir bölgedir. Aslında Türkiye deprem haritasını incelerseniz Akkuyu bölgesi, Türkiye´de en düşük sismik aktiviteye sahip bölgedir. Akkuyu sahasında ayrıca 2 sismik istasyonumuz ve saha dışında da 12 adet sismik araştırma yapan istasyonumuz bulunmaktadır. Akkuyu projesine başlamadan önce zemin araştırma çalışmaları çok kapsamlı yapılmış olmasına ilaveten sahada 3 ve 4´üncü yapımı söz konusu olduğu için deprem araştırma çalışmaları devam etmektedir. Sismik araştırma istasyonlarında elde edilen veriler Türkiye Deprem Araştırma Enstitüsü´ne aktarılmaktadır."
Bilgilendirme seminerinin ardından, sunumlar gerçekleştirildi.

MERSİN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
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