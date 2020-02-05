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MESKİ’nin alt yapı yatırımları sürüyor

İHA

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MESKİ), ilçelerde başlattığı yatırım hamlelerinin devam ettiği bildirildi.

MESKİ’nin alt yapı yatırımları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MESKİ), ilçelerde başlattığı yatırım hamlelerinin devam ettiği bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, abone sayısı, hizmet ağı, işlem hacmi, yatırım büyüklüğü gibi kriterlerde Türkiye’nin önde gelen su ve kanalizasyon idareleri arasında yer alan MESKİ'nin, hizmetleri ile tüm ilçelerde yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamında, 1 Nisan 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 285 bin 376 metre içmesuyu hattı, 69 bin 260 metre kanalizasyon hattı, 17 bin 79 metre yağmursuyu hattı olmak üzere tüm ilçelerde toplam 371 bin 715 metre altyapı çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi. Yenişehir ilçesinin Akkent, Batıkent ve Eğriçam mahalleleri, Akdeniz ilçesinin Karacailyas Mahallesi ile Erdemli'nin Kızkalesi Mahallesi’nin yetersiz altyapıdan dolayı aşırı yağışların ev ve işyerlerinde oluşturduğu taşkınları önlemek amacıyla kanalizasyon deplase ve yağmur suyu şebeke problemlerinin ise çözüleceği bildirildi.
Mezitli’ye içmesuyu ve kanalizasyon müjdesi
MESKİ Genel Müdürlüğü’nün, Mezitli'de içmesuyu ve kanalizasyon problemine kalıcı çözüm getireceği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi; "Avrupa Birliği Delegasyonu, İlbank A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) ortaklaşa yürütmekte olduğu, Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı FRIT II kapsamında yer alan paketten, Mezitli İçmesuyu Projesi için 17 milyon 150 bin Euro tutarında hibe alınarak, 2050 yılına kadar içmesuyu temin ve dağıtım planı yenilenecek olup, proje kapsamında 49 kilometre isale hattı, 585 kilometre içmesuyu şebeke hattı ile 14 adet içmesuyu deposu yapılacak. Erdemli'nin Kumkuyu ve Mezitli'nin Kuyuluk bölgesinde kanalizasyon çalışmaları yapılarak mahallelerin altyapı ihtiyacı giderilecek. Erdemli'nin TömükArpaçbahşiş Ortak Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus'un Günyurdu Mahallesi’nin atıksu şebeke ve paket AAT projesiyle bölgenin kanalizasyon bertarafı sağlanacak. Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2. kademesi yapılarak, ilçenin 40 yıllık arıtma ihtiyacı giderilecek. Silifke ilçesinde yer alan Taşucu Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu gidermek için döşenecek kanalizasyon hatları ile atıksular terfi merkezleri vasıtasıyla Silifke Atıksu ArıtmaTesisi’ne iletilerek bertaraf edilecek.”
Mersin’in altyapısı yeniden şekilleniyor
Açıklamada, Mersin sınırları içerisindeki tüm vatandaşlara, kent merkezi, ilçe ve kırsal ayrımı yapmaksızın hizmet ulaştıran MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, özellikle altyapıda geleceği esas alarak yatırımlar gerçekleştirdiği ifade edildi. Artan su talebine cevap vermek için Mezitli’de 14, Akdeniz’de 3, Toroslar’da 4, Yenişehir’de 1 adet depo rehabilitasyonu yapıldığı, Toroslar ve Yenişehir ilçelerine 1’er adet yeni depo inşa edilerek, bir yandan eski hatların da yenilendiği, diğer yandan yeni içmesuyu hatları döşeme faaliyetleri yürütüldüğü kaydedildi. Her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan Mersin’in altyapısının, zamana ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırıldığı, Mersinlilere hak ettiklerin hizmetin ulaştırılması için tüm ilçelerde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, altyapı sorunlarını MESKİ ile birlikte ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, “Demode olmuş hatlar var. Teknolojiden uzaklaşmışız. Arıza oluyor, patlak oluyor zamanında işimizi yapamıyoruz. Planları etkin, sürdürülebilir, ekonomik, belli prensipler çerçevesinde yapmak durumundayız. MESKİ direkt vatandaşa temas ettiğimiz bir kurum. Vatandaşımızın benimle en çok temas kurduğu olayların başında MESKİ’nin hizmet alanları geliyor. Özellikle batı Mersin olarak tabir ettiğimiz bölgede önemli çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki 5 yılda o bölgelere daha çok yöneleceğiz. Yapabileceğimiz maksimum yatırımları bu 5 yıllık süre içerisinde yapacağız. Akıllı, planlı, programlı insanlarız. Hep beraber bunu başaracağız" dedi.

MERSİN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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