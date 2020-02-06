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Mersin’de 170 kilogram kokmuş et ele geçirildi

İHA

– Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ticari bir araçta 170 kilogram kokmuş et ele geçirildi. Menşei belli olmayan kokmuş etleri piyasaya sürmeye hazırladıkları iddiasıyla yabancı uyruklu iki kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, etler yakılarak imha edildi.

Mersin’de 170 kilogram kokmuş et ele geçirildi

– Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde ticari bir araçta 170 kilogram kokmuş et ele geçirildi. Menşei belli olmayan kokmuş etleri piyasaya sürmeye hazırladıkları iddiasıyla yabancı uyruklu iki kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, etler yakılarak imha edildi.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün akşam saat 20.40 sıralarında, Siteler Mahallesi 160. Cadde üzerinde bulunan 01 MA 4755 plakalı ticari bir araçta kontrol yaptı. Aracın içinde yapılan kontrolde, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı anlaşılan, menşei belli olmayan ve etrafına çok ağır kokular yayan 170 kilogram et ele geçirildi.

Kokmuş etler önce yakıldı, ardından toprağa gömüldü
Zabıta ekipleri, araca ve içinde bulunan kokmuş kilolarca ete el koyarak Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü noktasına getirdi. Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünden veteriner hekimin yaptığı teknik kontrolde, ele geçirilen etlerin insan sağlığına zarar verecek derecede bozulmuş olduğu ve imha edilmesi gerektiği tespit edilerek, tutanak tutuldu.
Menşei belli olmayan 170 kilogram bozulmuş ve kokmuş eti piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen yabancı uyruklu Ali S. ve Yahya İ. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ele geçirilen etler ise iş makinesi yardımıyla açılan bir çukura atıldı. Etler daha sonra benzinle ateşe verilip yakıldı ve açılan çukur tekrar toprakla örtüldü.

“Halkımızın sağlığıyla oynayanlara müsamaha göstermeyiz”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak yaptığı açıklamada, kim olursa olsun halkın sağlığı ile oynayanlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Gerekli tüm yasal müeyyideleri uygulayacaklarının da altını çizen Başkan Gültak, zabıta ekiplerinin, halkın sağlığıyla oynayan kişilere karşı gereken kontrol ve denetimlerinin artarak devam edeceğini belirtti. Son tüketim tarihi geçmiş bozuk gıdaların insan sağlığına geri dönüşümü mümkün olmayan ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Gültak, güvenilir bulmadıkları iş yerlerinden yemek yememeleri ve gıda alışverişi yapmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Gültak, ilçe sakinlerinin şüphelendikleri durumlarla ilgili olarak da Zabıta Müdürlüğünü arayarak haber vermelerini istedi.

MERSİN

06 Şubat 2020 Perşembe

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