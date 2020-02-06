Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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MERSİN´de, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke İlçesi Atik Mahallesi´nde, yavru bir köpeğin başında plastik olduğunu gören vatandaşlar, çıkartmak için bir süre uğraş verdi. Kendi imkanlarıyla köpeği plastik bidondan kurtaramayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, köpeğin başındaki bidonu kısa sürede çıkarırken, mahalleli ise köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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